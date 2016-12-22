Кремль назвал «рейдерским захватом» закрытие консульств России в США

Между Россией и США раскручивается «спираль недружественных действий», считают в Кремле. 31 августа США приняли решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американские власти «продолжают громить двусторонние отношения» и не задумываются о последствиях для международной стабильности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя журналистам решение США закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и еще двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает корреспондент РБК.

«Все это сделано в виде рейдерского захвата, потому что уже с 1 сентября консульство в Сан-Франциско прекращает работу», — сказал Ушаков. Дипломатам, подчеркнул он, остается всего полтора дня на прекращение своей деятельности.

Ушаков напомнил, что когда он был послом, все тоже было «неоднозначно и тяжело», но при этом было и «проще». Так, пребывание Джорджа Буша-младшего на посту президента началось с высылки 50 российских дипломатов, напомнил он. Россия тогда дала ответ, и на «этом все прекратилось». После саммита президентов Буша и Владимира Путина «отношения между двумя странами начали развиваться», сказал Ушаков.

Консульство России в Нью-Йорке (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Помощник российского президента отметил, что США говорят о восстановлении паритета, но, по его словам, паритет «весьма условен». Он напомнил, что Россия зачла в численность своей дипмиссии сотрудников представительства России при ООН, которые к двусторонним делам отношения не имеют, сказал Ушаков. «Кто-то должен проявить благоразумие и остановиться. Тяжелое состояние наших отношений», — указал Ушаков.

Накануне, в четверг, 31 августа, Госдепартамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В опубликованном накануне пресс-релизе говорится, что США пошли на такую инициативу «в духе паритета, на который ссылается Россия».

Как позже уточнили в Белом доме, соответствующее решение принял лично президент Дональд Трамп. В Госдепе добавили, что США ранее ​«полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». В Госдепе решение российского правительства назвали «безосновательным» и вредным для отношений между двумя странами.

Позже генеральное консульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей уже с 1 сентября. Дипломаты консульства назвали решение американских властей «очередным недружественным шагом».

Согласно сообщению МИД России, незадолго до того, как официально объявить о мерах в отношении российских диппредставительств, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон позвонил министру иностранных дел Сергею Лаврову и рассказал о принятом Вашингтоном решении. В ответ российский министр выразил «​сожаление эскалацией напряженности» в отношениях между двумя странами, а также указал, что этот процесс был начат не Москвой.

Сам Лавров, выступая 1 сентября перед студентами и преподавателями МГИМО, отметил, что Россия готова вести конструктивный диалог с США, но подчеркнул, что в этом случае должна быть реакция и другой стороны. Он пообещал отреагировать на закрытие генконсульства в Сан-Франциско.

В конце июля Россия потребовала сократить численность американских дипломатов, технических сотрудников и сотрудников генконсульств США в России до 455 человек. Всего под сокращение попали более 700 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва лишь рекомендовала США пойти на сокращение своего дипломатического персонала в России. Вашингтон, по ее словам, самостоятельно принял такое решение. Также с 1 августа МИД — в рамках ответных мер на высылку из США российских дипломатов в декабре 2016 года — обязал США освободить посольскую дачу в Серебряном Бору и несколько складских помещений на Дорожной улице в Москве.