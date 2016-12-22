Порошенко поручил внести Россию в список стран «миграционного риска»

С 2018 года Киев введет трехэтапную пропускную систему въезда в страну для граждан тех государств, которые «представляют риски» для Киева. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ об усилении миграционного контроля

Петр Порошенко (Фото: Vasyl Shevchenko / Pacific Press / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом на территорию страны, а также обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского лидера.

Указ Порошенко вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) от 10 июля 2017 года. Правительству в соответствии с указом поручено «принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства и пребывания на украинской территории иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации». Президент рекомендовал обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию.

В течение месяца правительство и СНБУ должны «обеспечить комплекс мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации».

О том, что власти Украины вводят предварительную регистрацию для граждан России и пропуск по биометрическим паспортам на границе, впервые объявил секретарь СНБУ Александр Турчинов. Тогда Турчинов объяснял, что россияне должны будут перед въездом в страну зарегистрироваться в специальной системе и предоставить в МИД республики необходимые данные. «Будет осуществляться снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения», — объяснял он.

Российский МИД в июле расценил введение биометрического контроля для российских граждан как «линию на разрыв отношений с Москвой». Внешнеполитическое ведомство назвало этот шаг Киева как попытку отгородиться «новой Берлинской стеной».