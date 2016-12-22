Песков прокомментировал идею поиска соперниц для Путина

Дмитрий Песков ответил на вопрос об идее привлечения женщины к участию в президентской предвыборной кампании, которая якобы обсуждается в администрации главы государства

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Отвечая на вопрос газеты «Ведомости», хотел бы Кремль участия женщины-кандидата в будущих выборах президента, Песков ответил: «В Кремле об этом не думали».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о том, что Кремль рассматривает несколько женщин, которые могли бы быть потенциальными конкурентками на выборах действующего главы государства Владимира Путина. Среди них назывались глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец, глава «Социал-демократического союза женщин» Наталья Великая, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ирина Петеляева.

Идеальной же кандидатурой собеседник газеты, близкий к администрации президента, назвал Ксению Собчак. По его словам, она демонстрирует образ современной женщины, которая хотела бы пойти в политику.

Сама Собчак в своем посте в Instagram охарактеризовала современный политический ландшафт России словами «скучно и мерзко», назвав себя «независимым человеком», не замеченным «в сношениях с «апешечкой» и прочим адом».

В апреле 2016 года Путин рассуждал на тему о женщине-президенте во время прямой линии. На соответствующий вопрос школьницы из Оренбурга глава государства заявил, что представительница слабого пола могла бы справиться с некоторыми вопросами лучше мужчины.

В 2007 году Путин указывал, что участие женщин в общественно-политической жизни является признаком зрелости общества. Тогда президент посетовал на то, что женщин в российской политике мало.