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Лавров сравнил политику США с «индивидуальным брейк-дансом»
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Лавров сравнил политику США с «индивидуальным брейк-дансом»
Политика, 11:00
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Лавров сравнил политику США с «индивидуальным брейк-дансом»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности вести конструктивный диалог с США, однако указал, что в этом случае должна быть реакция и другой стороны
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, глава внешнеполитического ведомства процитировал президента Владимира Путина и указал, что Россия не ищет ссоры с США. «Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам», — отметил Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

При этом министр подчеркнул неготовность Вашингтона к взаимодействию. «Для танго нужны двое, а США исполняют индивидуальный брейк-данс», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что российско-американские отношения ухудшились при администрации Барака Обамы, особенностью которой было «неумение воспринимать реальность».

Лавров напомнил, что Россия действовала законно в случае с предоставлением убежища Эдварда Сноужена. «Он попросил защитить его от американской Фемиды, которая могла приговорить к электрическому стулу. Вдобавок у него аннулировали паспорт, и мы не имели права выпускать его из аэропорта», — добавил министр.

Отметил Лавров и неспособность Обамы неспособность выполнять договоренности по сирийскому урегулированию. «Наверное, комплексы испытывал», — сказал министр. Он подчеркнул, что американцы не захотели или оказались неспособны прекратить сотрудничество с «Джебхат ан Нусрой».

Также министр иностранных дел назвал неприличным шагом Обамы выгнать из страны 35 российских дипломатов перед Новым годом. «Это было неблагородно со стороны Нобелевского лауреата премии мира», — добавил он.

Лавров также прокомментировал решение США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско. Он объяснил, что до 1991 года у каждой страны было по 4 генконсульства. После 1991 года Киев стал столицей Украины, а потому число генконсульств США сократилось. «Мы им предлагали открыть четвертое консульство, но они сказали, что трех им хватит», — напомнил Лавров.

При этом российский министр отметил, что о паритете говорить в данном случае сложно, потому что в общее число российских дипломатов в США включены и сотрудники аппарата в ООН.

«История с обменом санкционными выпадами — не наша затея. Она была начата Обамой с целью затруднить Трампу выполнение обещаний по нормализации отношений с Россией», — подытожил Лавров.

О закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско Госдепартамент США объявил 31 августа. Как сообщает агентство Reuters, принимал это решение сам президент Дональд Трамп.

В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который назвали «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорилось, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

В Генеральном консульстве России решение о закрытии посчитали «недружественным шагом» со стороны американских властей и заявили, что это «больно ударит» по российским гражданам, проживающим в этом консульском округе.

Помимо генконсульства в Сан-Франциско у России есть генеральные консульства в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: США , Барак Обама , Сергей Лавров
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