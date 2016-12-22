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Источники WP рассказали о новых конфликтах в команде Трампа
Политика, 05:31
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Источники WP рассказали о новых конфликтах в команде Трампа
WP опубликовала очередную утечку из ближнего круга президента Дональда Трампа. Анонимные источники рассказали изданию, что тот очень недоволен главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и другими сподвижниками
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп все больше недоволен работой госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет американское издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники, близкие к окружению главы Белого дома.

По словам одного из них, Трамп и Тиллерсон якобы разошлись в вопросах о численности войск США в Афганистане, а также по поводу блокады Катара и Кубы.

Собеседник газеты также рассказал, что Трамп часто «кипит от негодования» из-за личной нелояльности директора Национального экономического совета Гэри Кона, критиковавшего позицию американского президента по событиям в Шарлоттсвилле.

«У него очень тяжелые времена. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как [глава аппарата Белого дома Джон] Келли обходится с ним», — рассказал анонимный источник.

В то же время один из бывших советников Трампа по предвыборному штабу Бэрри Беннет рассказал, что вспышки недовольства — это обычный стиль поведения президента, и они не приводят к серьезным последствиям.

«Для сотрудников нет ничего необычного в том, что он бушует по разным поводам. Но это ничего не значит. Многих людей из выборного штаба он грозился уволить дюжину раз, но ни разу не сделал этого. Это всего лишь пустые угрозы», — пояснил Беннет.

Тиллерсону уже несколько раз предрекали отставку. Последний раз это сделала телекомпания CNN 25 июля со ссылкой на анонимные источники, знакомые с содержанием разговоров главы Госдепа со своими друзьями. Те рассказали, что 
Тиллерсон и ранее имел разногласия с президентом США Дональдом Трампом и открыто их высказывал, однако в последнее время они стали более выраженными.

В частности, рассказали источники, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса. Трамп назвал «несправедливым по отношению к президенту» тот факт, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы. Как отмечают источники, ранее Тиллерсон допускал, что покинет пост главы Госдепа к концу года. Однако собеседники телеканала заявили, что не удивятся, если Тиллерсон уйдет в отставку раньше этого срока. По их словам, разочарование Тиллерсона, а также его сомнения в том, что «перетягивание каната» с Белым домом вскоре закончится, заметно возросли.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт  опровергла эти сообщения. «Тиллерсон намерен остаться в Государственном департаменте», — заявила она, пояснив, что нынешний глава Госдепа видит: ему предстоит много работы, в том числе в связи с ситуацией с Северной Кореей. «Он активно участвует в деятельности Госдепартамента», — подчеркнула также Науэрт, заметив, что Тиллерсон пользуется «поддержкой» президента Дональда Трампа.

18 августа Белый дом объявил, что Трамп решил уволить своего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, которого называли архитектором его победы на выборах. 
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Белый дом , Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп
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