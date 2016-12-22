Компания Махмудова и Бокарева займется переработкой мусора

Компания миллиардеров Махмудова и Бокарева планирует построить станцию по переработке мусора площадью 57 га на границе с Подмосковьем. Жители боятся появления свалки, которая испортит экологию Москвы. Жалоба уже направлена Путину

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мусор Махмудова

Совладелец УГМК Искандар Махмудов и его бизнес-партнер, акционер концерна «Калашников» Андрей Бокарев решили инвестировать в переработку мусора. В планах — построить станцию по переработке мусора площадью 57 га на границе с Подмосковьем. Жители боятся появления свалки, которая испортит экологию Москвы.

Компания, принадлежащая совладельцам УГМК Искандару Махмудову (№ 19 в рейтинге Forbes, состояние $6,5 млрд) и Андрею Бокареву (№ 52 в рейтинге Forbes, $1,7 млрд), планирует построить опытно-экспериментальную станцию по переработке мусора во Владимирской области на границе с Подмосковьем. Партнерами инвесторов выступают структуры членов совета директоров «Мосметростроя».

Станция по переработке отходов появится в Киржачском районе, в сельском поселении Филипповское. Инвестиционный проект утвержден комиссией Владимирской области, рассказал РБК глава администрации поселения Олег Иванов. Инвестором строительства выступит ООО «Экотехстрой Владимир», зарегистрированное в самом Владимире, сказал Иванов РБК, не уточнив другую информацию о компании.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Экотехстрой Владимир» зарегистрировано в марте 2017 года. Его уставный капитал — 10 тыс. руб. Совладельцами являются ООО «Сантар» и ООО «Рикко инвест». Владельцами ООО «Сантар» указаны президент Уральской горно-металлургической компании, совладелец «Аэроэкспресса» Искандар Махмудов и его бизнес-партнер Андрей Бокарев. Представители Махмудова отказались от комментариев. В числе владельцев ООО «Рикко инвест» указаны члены совета директоров АО «Мосметрострой» Александр Тукацинский, Иван Юзефович и Петр Ямов. Пресс-служба АО «Мосметрострой» не ответила на запрос РБК.

Площадь объекта составит около 57 га, говорит Иванов. На площадке разместятся административное здание, пожарные водоемы, очистные сооружения. Станцию построят на участке общей площадью 1,2 тыс. га, на котором проходили испытания бронетехники. Параметры проекта уточняются. Иванов допускает, что в итоге в рамках проекта будет решено построить мусороперерабатывающий завод.

Откуда и в каких объемах будут идти отходы на станцию, пока обсуждается, говорит чиновник. «На собрании местным жителям и владельцам садовых участков власти сказали, что мусор будет свозиться из Москвы, Подмосковья и Владимирской области», — сказала РБК владелец одного из участков Виталия Трофимова. В пресс-службе министерства экологии Подмосковья сообщили РБК, что пока нет информации о том, планируется ли направлять на объект во Владимирской области мусор из Подмосковья.

Вопрос о строительстве мусороперерабатывающих заводов и ликвидации свалок остро встал после того, как во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители подмосковной Балашихи пожаловались на то, что уже много лет вынуждены жить рядом с мусорным полигоном «Кучино». Через неделю на совещании с членами правительства президент потребовал закрыть свалку, и 23 июня это было сделано. Полигон «Кучино» площадью более 50 га ежегодно принимал 600 тыс. т отходов, которые планировалось перенаправить на другие четыре свалки в Подмосковье. Всего в области ежегодно захоранивается 11 млн т мусора, в том числе 8 млн т из столицы. После закрытия полигона в Балашихе в области образовались несанкционированные свалки.

Недовольство жителей

5 сентября в Филипповском пройдут публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки для строительства станции по переработки отходов. Местные жители и владельцы садовых участков уже направили жалобу на имя президента Владимира Путина (текст жалобы имеется в распоряжении РБК).

По словам Виталии Трофимовой, местные власти 19 августа сообщили о строительстве «опытно-экспериментальной площадки по переработке и сортировке отходов». Но в законе такого понятия нет, говорится в жалобе, и жители боятся, что рядом с их домами построят мусорный полигон. Из-за песчаного грунта отходы начнут попадать в местную речку Шерну, которая впадает в Клязьму, предупреждают авторы обращения. «Объект по переработке мусора построят на подземном водохранилище артезианской воды. Все это грозит «экологической катастрофой» не только для Владимирской области, но также для Москвы и Подмосковья», — опасаются жители. Жалоба также направлена в прокуратуру, сказала Трофимова.

По словам главы администрации Иванова, людей обманывают «проходимцы», а строить предприятие по переработке отходов необходимо, поскольку после приезжающих на дачи москвичей дороги, леса и остановки «завалены мусором».

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сказал РБК, что пока не обсуждал вопрос о строительстве объекта по переработке мусора с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. «Если местные власти намерены там что-то делать, это должны быть современные производства. Когда предложение придет в министерство и Росприроднадзор, будем проводить экологическую экспертизу», — заявил Донской, добавив, что свалки не должно быть «ни в коем случае».

Термин «станция по переработке и сортировке отходов» действительно не прописан в законе, поэтому появиться в Филипповском может все что угодно, заявил РБК руководитель токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев.

Станциями обычно называют места, где ведется сортировка отходов, говорит эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов. Частично сортировка ведется под открытым небом, частично в ангарах. «На Лосином Острове до недавнего времени существовала такая станция около окружной железной дороги, куда свозили весь бытовой мусор из района Богородское», — рассказал Самойлов РБК.

Строительство перерабатывающего завода или сортировочной станции стоит несколько миллиардов рублей, утверждает эксперт. «В Москве станция по очистке ливневой канализации стоит сейчас больше миллиарда, а это сравнительно небольшой цех», — отметил Самойлов.