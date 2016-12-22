Министр строительства Михаил Мень в интервью РБК на ПМЭФ рассказал о программе реновации, расселении аварийного жилья и о том, как обеспечить прозрачность строительной отрасли

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

О реновации

— Уже несколько месяцев обсуждается программа реновации. Вы как курирующее федеральное ведомство насколько довольным процессом?

— Самое главное, что по результатам первого чтения, которое прошло в Госдуме, уже сегодня идет согласительная процедура по подготовке поправок к данному законопроекту. 6 июня будут большие парламентские слушания, на которых будет подведен некоторый итог этой согласительной работы. После чего уже можно говорить, какую форму будет обретать этот законопроект.

— Много поправок?

— Достаточно много. У людей вызывало беспокойство куда они переедут и т.д. Все это регламентируется. Также смотрели внимательно на некоторые вещи, связанные с ипотекой. Для нас очень важно, как будет развиваться реновация среди ипотечников. Мы просили, чтобы эти вещи учитывались.

— В последние несколько месяцев звучала идея, что программа реновации Москвы может быть расширена на всю страну. Если такие идеи?

— Дело в том, что в Москве программа реновации будет делаться бюджетными средствами, но и с привлечением негосударственного капитала. Это возможно только благодаря тому, что там будет и социальная составляющая по переселению людей в лучшие жилищные условия, но и рыночная составляющая. Такое возможно только в Москве, может быть еще в двух-трех крупных городах в нашей стране. Я не представляю, как это под кальку может лезть на другие субъекты Российской Федерации.

Мы посмотрим, как это будет реализовываться, может какие-то элементы по техническому регулированию, может что-то и почерпнем со временем. Но под кальку точно ничего браться не будет.

Об аварийном жилье

— Каким образом будет в регионах решаться вопрос аварийного жилья?

— Сегодня работает программа по расселению аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2012 года. Она реализуется неплохо, конечно есть лидеры и есть регионы отстающие. Программа должна завершиться до конца этого года. Но решением президента сдвинута работа Фонда содействия реформе ЖКХ еще на год. И, если кто-то из регионов не справится со своими обязательствами, которые брали на себя руководители регионов, то у них будет возможность доделывать эту работу. Но с другой стороны ответственность тоже будет достаточно серьезной.

Теперь то, что касается дальнейшей судьбы расселения аварийного жилья. Президент поставил нам задачу как раз до конца 2018 года выйти вместе с депутатами Госдумами, членами Совета Федерации и экспертным сообществом, на определенные решения по принятию постоянно действующих механизмов для расселения аварийного жилья. И мы сегодня над этим работаем.

— А есть какие-то предварительные наработки по этой теме?

— Предварительные наработки, конечно, но о них не хочется говорить, потому что люди могут подумать, что это уже принятые решения. Пока конкретики никакой нет. Но могу сказать, что максимально и рыночные механизмы, в том числе, мы будет в этот процесс задействовать. Во всяком случае, в крупных городах, где стоимость земли под этим аварийным зданием может представлять из себя какую-то стоимость. Большая очень сложная работа, которой мы сейчас занимаемся, это некий мозговой штурм, для того чтобы выйти на постоянно действующий механизм. Потому что сегодня этот объем более 11 млн м кв жилья, которые мы расселяем. Мы сегодня вышли на цифры, расселяет по 3 млн кв м в год. Сейчас эти темпы неплохие, но это при прямом софинансировании программы из бюджета. Нам нужно находить новые механизмы. Я напомню, что Фонд содействия ЖКХ был создан из средств компании ЮКОС. И за счет этого расселяли аварийные дома. Мы получили конкретные поручения от президента и найдем решение.

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

О прозрачности строительной отрасли

— Насколько прозрачна строительная отрасль? Какие инструменты могут повысить прозрачность?

- ​Мы сейчас работаем над очень серьезной государственной информационной системой — ГИС «Ценообразование». Сегодня, чтобы было понятно, существует два метода ценообразования в строительстве. Это индексно-базисный метод, то есть, когда берется база и от нее соответствующие индекс. И есть современный, более продвинутый ресурсный метод, когда оценивается стоимость ресурсов.

Сегодня мы продолжаем пока работать по принципам индексно-базисного метода, который хорош в момент стабильной экономики и малой инфляции. В советские годы система эта работала очень неплохо, но тогда вообще была другая система ценообразования. Ресурсный метод, к которому мы создадим предпосылки, создав эту государственно-информационную систему, оценивает и ежеквартально мониторит стоимость всех строительных ресурсов. Это и строительные материалы, это и заработная плата в отрасли, услуги машиномеханизмов и плюс логистика. С сентября эта схема заработает. Ей смогут пользоваться не только участники бюджетного процесса, но и все люди, которые хотят, что-либо построить. Система будет в открытом доступе в Интернете. Это действительно полезная вещь для всех и она сделает ценообразование прозрачным, но оно все равно будет приблизительное. Не надо забывать, что это стартовая цифра для проведения аукциона. После аукциона там уже будущие подрядчики они уже будут принимать решение идти на снижение или нет. Но рынок уже будет корректировать не от «палец-пол-потолок», а от нормальной более или менее стартовой стоимости.

— А со стороны ФАС нет вопросов? Потому что фактически вы начинаете определять цену на целый рынок?

— Конечно, мы это обсуждали с нашими коллегами из ФАС. Они приветствуют и поддерживают создание такого ГИСа. Мы ничего собственно говоря не монополизируем, мы просто собираем информацию о производителях в единую базу, из которой будет всем понятно и очевидно сколько стоит тот или иной ресурс в конкретном регионе.

— А кто занимается созданием технической базы?

— Главгосэкспертиза. Это главный наш подведомственный институт, где профессиональные эксперты. Поэтому здесь все в одном мощном подвиде сосредоточено. Я думаю, что в сентябре мы сможем презентовать этот ГИС.

— Бизнес как на это реагирует?

—​ ​Большинство еще даже не поняло, что мы делаем. Только сейчас начинают понимать, что будет происходить и как надо будет готовиться к тендерным процедурам. Но на самом деле, серьезные сметчики, они все понимают и в общем то все понимают, что мы движемся в правильном направлении. И метод оценки стоимости ресурсов он более правильный.

— Крупные игроки согласны на ту оценку, которую вы приводите?

— Любой человек сможет с минимальными знаниями быть немного сметчиком. Это для строительного бизнеса сложно, но надо привыкать жить в нормальных условиях. Не пытаться обмануть, а пытаться заработать. В принципе маржинальность в строительном бизнесе хорошая.

— То есть вы сказали сейчас, что маржинальность в строительном бизнесе завышенная?

— В ряде случаев, конечно. Есть индексно-базисный метод и он бывает необъективен как в одну, так и в другую сторону. Потому что, если на рынке произошел скачок по какому-то отдельному материалу, например, в один период был скачок по арматуре, а индексно-базисный метод он считал ровно. То у строителей была проблема в другую сторону, у них была заниженная смета и у них не было основания ее поднимать.

О комфортной среде

— Есть еще одна популярная тема — комфортная среда. Что делается в этом направлении сейчас, как-то законодательно эти нормы будут учитываться. Потому что много сомнений, опять же с той же программой реновации. Будет ли в законе закреплено, что такое комфортная среда?

— Во-первых, все это регулируется сводами правил. За 3,5 года, что работает Минстрой, мы уже приняли около 200 сводов правил. 16 из этих 200 сводов правил посвящены, кстати, доступной среде. То есть среде для людей с ограниченными физическими способностями. Сегодня эти 16 сводов правил обязаны к применению строительства любого здания и сооружений. То, что касается нашей программы доступной городской среды, здесь тоже обязательно задействовать эти правила.

Помимо этого, мы еще с министром труда Максимом Топилиным подписали совместное письмо, разослали каждому губернатору, чтобы при подготовке схем по благоустройству дворовых территорий, а у нас из всех средств, которые выделены на этот приоритетный проект — 42 млрд руб. — у нас схема должна быть обязательно с учетом этих требований. Главное отличие этой программы, от всех других, что в ней главные действующие лица — это люди. Мы договорились о том, что без людей не будет делаться ничего. Если двор хочет попасть в эту программу, значит люди должны собраться и договориться, что схема вот такая (столько-то лавочек, парковок). Просто если этим начнет заниматься замглавы муниципального образования, ничего хорошего не будет, мы только сделаем хуже. Но если люди не собрались, то двор не попадет в эту программу.

Самое главное, чтобы люди сказали - этот объект благоустройства важен, а вот этот давайте во вторую очередь. Потому что опять же глава муниципалитета и хороший человек, но у него может быть свой вкус и взгляд, он захочет фонтан поставить, а люди для себя хотят набережную отремонтировать.

Мы взяли конечно и международный опыт, но и у нас тоже есть регионы. Тот же Татарстан, и в Башкирии и Московской области уже вот эта обратная связь опробовалась. И мы написали свои методические рекомендации и направили их в регионы.