О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ

Встреча глав международных информагентств с президентом России продлилась полтора часа, рассказали РБК участники. По их словам, помимо русофобии обсуждались отношения с США, будущее Сирии и возможность совместного производства С-400 Россией и Турцией

Владимир Путин (четвертый слева) на встрече ​с главными редакторами международных информационных агентств (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Работу на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин 1 июня начал встречей с главными редакторами международных информационных агентств. Встреча в таком формате прошла уже в четвертый раз.

На три вопроса Путин ответил в присутствии журналистов, однако продолжение встречи прошло в закрытом для прессы режиме.

В открытой части Путин прокомментировал информационное противостояние России с Западом, отношения России и Германии и возможность демилитаризации Курильских островов.

Глава государства посетовал на то, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно. «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал Путин.

Говоря о предстоящих осенью парламентских выборах в Германии, Путин заявил, что российской команде «все равно, с кем работать». По его словам, важно, чтобы люди, которые придут к власти, были настроены на конструктивное взаимодействие. Он отметил, что у него есть разногласия с канцлером Ангелой Меркель, но есть и много точек соприкосновения.

Отвечая на вопрос о демилитаризации Курильских островов, Путин заявил, что США могут разместить на Южных Курилах свои базы, если острова перейдут Японии.

«Встреча с Путиным продлилась полтора часа, так что все смогли высказаться», — рассказал РБК ​Виджай Джоши, главный редактор индийского информагентства PTI. По его словам, «президент Путин был очень искренним и открытым в своих ответах».

Джоши попросил Путина оценить нынешнее состояние российско-индийских отношений, так как поступают сообщения, что они переживают период охлаждения. «На это президент ответил, что все это совсем не так​ и наши двусторонние отношения остаются сильны: в частности, в военном сотрудничестве. Путин обратил внимание на то, что ни с какой другой страной мира у России нет настолько глубокого сотрудничества в сфере обороны», — рассказал Джоши.

«Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям между США и Россией, скандалам вокруг администрации президента США Дональда Трампа», — рассказал РБК главный редактор турецкого агентства Anadolu Метин Мутаноглу.

Президент, по его словам, отвечая на этот вопрос, упомянул русофобию среди американского истеблишмента и сказал, что она не связана с какими-то реальными действиями русских.

Мутаноглу сообщил, что спросил российского президента о Сирии, за территориальную целостность которой беспокоится Турция, а также о возможности совместного российско-турецкого производства зенитно-ракетного комплекса С-400. Путин, по словам главреда Anadolu, признал, что у него ​есть некоторые опасения за территориальную целостность Сирии в будущем. Более того, по словам президента, создание зон безопасност​и не должно стать моделью будущего разделения страны. Об этом же Путин говорил в опубликованном 31 мая интервью французской газете Le Figaro. «Мне бы очень не хотелось — очень важно, что я сейчас скажу, — чтобы эти зоны были каким-то прообразом будущего территориального разделения Сирии», — цитировала Путина газета.

Отвечая на вопрос про С-400, Путин, по словам Мутаноглу, отметил, что С-400 пока никогда не производились за пределами России, это будет вызов для инженеров, но «нет ничего невозможного».

О достижении принципиальной договоренности между Россией и Турцией о покупке и совместном производстве С-400 сообщил 28 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.