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О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ
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О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ
ПМЭФ-2017, 21:03
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О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ
Встреча глав международных информагентств с президентом России продлилась полтора часа, рассказали РБК участники. По их словам, помимо русофобии обсуждались отношения с США, будущее Сирии и возможность совместного производства С-400 Россией и Турцией
Владимир Путин (четвертый слева) на встрече ​с главными редакторами международных информационных агентств (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Работу на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин 1 июня начал встречей с главными редакторами международных информационных агентств. Встреча в таком формате прошла уже в четвертый раз.

На три вопроса Путин ответил в присутствии журналистов, однако продолжение встречи прошло в закрытом для прессы режиме.

В открытой части Путин прокомментировал информационное противостояние России с Западом, отношения России и Германии и возможность демилитаризации Курильских островов.

Глава государства посетовал на то, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно. «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал Путин.

Говоря о предстоящих осенью парламентских выборах в Германии, Путин заявил, что российской команде «все равно, с кем работать». По его словам, важно, чтобы люди, которые придут к власти, были настроены на конструктивное взаимодействие. Он отметил, что у него есть разногласия с канцлером Ангелой Меркель, но есть и много точек соприкосновения.

Отвечая на вопрос о демилитаризации Курильских островов, Путин заявил, что США могут разместить на Южных Курилах свои базы, если острова перейдут Японии.

«Встреча с Путиным продлилась полтора часа, так что все смогли высказаться», — рассказал РБК ​Виджай Джоши, главный редактор индийского информагентства PTI. По его словам, «президент Путин был очень искренним и открытым в своих ответах».

Джоши попросил Путина оценить нынешнее состояние российско-индийских отношений, так как поступают сообщения, что они переживают период охлаждения. «На это президент ответил, что все это совсем не так​ и наши двусторонние отношения остаются сильны: в частности, в военном сотрудничестве. Путин обратил внимание на то, что ни с какой другой страной мира у России нет настолько глубокого сотрудничества в сфере обороны», — рассказал Джоши.

«Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям между США и Россией, скандалам вокруг администрации президента США Дональда Трампа», — рассказал РБК главный редактор турецкого агентства Anadolu Метин Мутаноглу.

Президент, по его словам, отвечая на этот вопрос, упомянул русофобию среди американского истеблишмента и сказал, что она не связана с какими-то реальными действиями русских.

Мутаноглу сообщил, что спросил российского президента о Сирии, за территориальную целостность которой беспокоится Турция, а также о возможности совместного российско-турецкого производства зенитно-ракетного комплекса С-400. Путин, по словам главреда Anadolu, признал, что у него ​есть некоторые опасения за территориальную целостность Сирии в будущем. Более того, по словам президента, создание зон безопасност​и не должно стать моделью будущего разделения страны. Об этом же Путин говорил в опубликованном 31 мая интервью французской газете Le Figaro. «Мне бы очень не хотелось — очень важно, что я сейчас скажу, — чтобы эти зоны были каким-то прообразом будущего территориального разделения Сирии», — цитировала Путина газета.

Отвечая на вопрос про С-400, Путин, по словам Мутаноглу, отметил, что С-400 пока никогда не производились за пределами России, это будет вызов для инженеров, но «нет ничего невозможного».

О достижении принципиальной договоренности между Россией и Турцией о покупке и совместном производстве С-400 сообщил 28 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Участники встречи

В беседе приняли участие президент агентства EFE Хосе Антонио Вера (Испания), главный редактор агентства PTI Виджай Джоши (Индия), вице-президент агентства Kyodo News Дзюно Кондо (Япония), генеральный директор агентства DPA Петер Кропш (Германия), главный редактор агентства Anadolu Метин Мутаноглу (Турция), первый вице-президент агентства Синьхуа Чжан Сутан (Китай), вице-президент агентства Associated Press Иэн Филлипс (США), заместитель главного редактора агентства Bloomberg Джон Фраэр (США), президент, генеральный директор агентства ANSA Джузеппе Чербоне (Италия), генеральный директор, главный редактор агентства ТТ, президент Европейского альянса информационных агентств Йонас Эрикссон (Швеция). Россию на встрече представил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Авторы: Георгий Макаренко, Анжелика Басисини
Теги: Владимир Путин , Германия , информационные атаки , Дональд Трамп
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