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США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа
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США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа
Политика, 19:44
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США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа
США помогут избавить Европу от зависимости от российского газа и обеспечить энергическую безопасность в мире, сообщила спецпосланник Госдепа Мэри Уорлик. Эксперт сомневается, что американский СПГ сможет заменить ЕС российский газ
Дмитрий Медведев на церемонии начала строительства морской части газопровода «Северный поток» (Фото: Дмитрий Ловецкий / АР)

США помогут Европе преодолеть зависимость от поставок российского газа. C таким заявлением выступила исполняющая обязанности спецпосланника и координатора во вопросам энергетических ресурсов Госдепартамента США Мэри Уорлик в ходе телефонного брифинга для журналистов. По ее словам, российские проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вызывают озабоченность у Вашингтона и его европейских партнеров, так как создадут ситуацию доминирования России на европейском энергетическом рынке, а также создадут риски для поставок российского газа на Украину.

Энергетическая безопасность, доступные и надежные поставки энергоресурсов играют важную роль в национальной безопасности и экономическом благополучии Европы, сказала Уорлик. «Недостаток энергетических ресурсов, резкие колебания цен и перебои в поставках угрожают экономическому росту во всех странах, в том числе и США», — отметила она, подчеркнув, что Вашингтон стремится обеспечить энергетическую безопасность во всем мире.

В Европе энергетическая безопасность является основным приоритетом, так как многие страны ЕС сильно зависят от одного поставщика — России, объяснила Уорлик. 45% газа в 2015 году Европа импортировала из России, а у 13 европейских стран в том же году поставки российского газа составили 75% от общего объема, сообщила она.

В качестве контрмеры США планируют наладить более тесное сотрудничество с европейскими партнерами в сферах электроэнергетики, газовой инфраструктуры и поставок сжиженного природного газа (СПГ). Проект Балтийского газопровода (Baltic Pipe), соединяющий Данию и Польшу, позволит уменьшить риски, исходящие от альтернативных российских газопроводов — «Северного потока-2», который в обход Украины пройдет в Германию по дну Балтийского моря, и «Турецкого потока», который будет соединять южную часть России с западом Турции через Черное море. Эти проекты могут «подорвать усилия Европы» диверсифицировать энергетические поставки, так как они усиливают «российское доминирование на газовом рынке», сказала Уорлик. Они представляют риск и для Украины, так как снижают ее роль как транзитного государства для поставок российского газа.

Россия должна остаться одним из поставщиков энергоресурсов для Европы, но «наш главный приоритет — помочь Европе уменьшить зависимость от какого-либо единственного поставщика», добавила Уорлик. США, по ее словам, не рассматривают себя как конкурентов России, но поставки американского СПГ могут способствовать стабильности на глобальных энергетических рынках.

США уже поставляют СПГ в некоторые европейские страны, в том числе Испанию, Португалию и Италию. Вашингтон также планирует поставлять СПГ и в Польшу. Первый танкер пришел в Португалию в конце апреля, сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, США планировали стать полноценным экспортером газа в Европу в 2017 году. «Это является частью более широких усилий, цель которых — бросить вызов доминирующему положению России», — подчеркивала газета.

Экспорт СПГ в Европу — политически мотивированное решение, вынашиваемая Вашингтоном очень давно, сказал РБК Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Он сомневается, что США смогут избавить Европу от энергетической зависимости от России за счет своих поставок сжиженного природного газа. Пока Америка экспортирует СПГ в основном в Португалию, Испанию, то есть страны, ку​да Россия не поставляет свой газ, сказал эксперт. Кроме того, американский СПГ дороже российского газа на 70–80%, оценивает Симонов. «Дешевизна российского газа — сильный аргумент в нашу пользу. Фактор Трампа тоже играет сильную роль», — заключил Симонов, напомнив о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не может найти общий язык с американским президентом и призывает Европу рассчитывать на свои силы.

Автор: Павел Кошкин
Теги: «Газпром» , политика , энергетика , Америка , Дональд Трамп
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