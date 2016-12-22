Киев заподозрил украинского провайдера в работе на ФСБ

На Украине заявили о разоблачении провайдера Wnet, который передал телекоммуникационное оборудование фиктивной компании, находящейся под «контролем ФСБ России»

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой автономной республики Крым заявили, что украинский интернет-провайдер Wnet проводил незаконную маршрутизацию трафика в Крым в интересах российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным украинских спецслужб, владельцы провайдера передали сегмент сети и телекоммуникационное оборудование фиктивной коммерческой структуре, «контроль над которой получила ФСБ России». По версии СБУ, ФСБ установила на оборудовании собственные технические спецсредства для того, чтобы «снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера».

«Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе», — отмечается в сообщении. ​По версии СБУ, менеджмент Wnet также «по указанию российских кураторов» не заблокировал пользователям доступ к российским интернет-ресурсам и сервисам, попавшим под санкции.

На Украине клиентами провайдера Wnet значатся государственные учреждения, международные организации и крупные банковские учреждения.

При этом, по версии украинских спецслужб, ФСБ, «Воентелеком» и государственные предприятия связи в Крыму получали услуги доступа в интернет благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал.

В СБУ также отметили, что провели обыски в офисе Wnet, в ходе которых были изъяты телекоммуникационное оборудование и документация, которые «подтверждают незаконную маршрутизацию трафика» в Крым «и контроль за его распространением со стороны ФСБ России».

Ранее, в середине мая, президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ряда российских юридических и физических лиц, среди которых были некоторые IT-компании. Под запретом на Украине оказались «дочка» российской «Лаборатории Касперского», все сервисы «Яндекса» и Mail.Ru. Кроме того, украинским пользователям закрыли доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники».

После санкций со стороны Украины в «Яндексе» допустили вывод бизнеса из страны.