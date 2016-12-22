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Депутат-единоросс решил сдать думский мандат ради возвращения в бизнес
Политика, 16:58
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Депутат-единоросс решил сдать думский мандат ради возвращения в бизнес
Второй за неделю депутат Госдумы от «Единой России» принял решение о сложении мандата

Депутат Госдумы от фракции «Единой России» Владимир Жутенков принял решение о сложении мандата. Об этом РБК сообщил источник, в руководстве нижней палаты, и подтвердил собеседник в думском аппарате.

По словам собеседеников РБК, решение о сложении мандата Жутенков принял из-за желания вернуться в бизнес. «Стала необходимость выбирать — депутатская работа или бизнес, и он решил выбрать бизнес», — сказал источник РБК.

На момент сдачи материала связаться с самим Жутенковым и его помощником РБК не удалось.

54-летний Жутенков прошел в Госдуму как одномандатник от Брянской области. В парламенте он входил в комитет по аграрным вопросам. Активности как парламентарий он не проявлял: по данным базы Госдумы Жутенков был соавтором лишь одного законопроекта — о расширении льгот детям-чернобыльцам.

Согласно данным биографии Жутенкова на сайте Брянского отделения «Единой России», он является основателем агрохолдинга «Охотно». На сайте агрохолдинга в разделе руководство указан только Владимир Жутенков в должности руководитель инвестиционных проектов. До избрания в Госдуму Жутенков был депутатом брянской Облдумы. В 2016 году Жутенков задекларировал доход в 107 млн.рублей, а также земельный участок площадью 1520 кв.м. и жилой дом в 432 кв.​м. 

Согласно статистическим данным на сайте Госдумы, Жутенков посетил 37 пленарных заседаний из 45 (80%), это ниже среднего показателя по посещаемости во фракции (95%). Несмотря на то что в седьмой Думе было отменено голосование по доверенностям, депутаты продолжают голосовать за коллег, рассказал ранее РБК собеседник в Думе. Это не позволяет получить полную картину посещаемости депутата только по данным на сайте.

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Он стал пятым парламентарием, покинувшим этот созыв. На минувшей неделе об уходе из Госдумы объявил известный теннисист, депутат-единоросс Марат Сафин, который заявил, что не может совмещать общественную деятельность с необходимостью работать в Госдуме.

В ноябре о решении отказаться от мандата объявил единоросс Александр Скоробогатько, один из самых богатых депутатов Госдумы (по оценкам Forbes, его состояние — $2,3 млрд) и партнер бизнесмена Аркадия Ротенберга. В «Единой России» тогда объяснили решение Скоробогатько его «желанием вернуться в бизнес».

Аналогичное решение в феврале принял единоросс Александр Меткин. «Появился бизнес-проект, которым он будет заниматься. Он выбирал между Госдумой и бизнесом и выбрал бизнес», — отметил тогда собеседник во фракции.

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина
Теги: Госдума , Брянская область , «Единая Россия»
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