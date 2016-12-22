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Какой должна быть экономическая программа будущего президента России
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Какой должна быть экономическая программа будущего президента России
ПМЭФ-2017, 18:00
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Какой должна быть экономическая программа будущего президента России
В рамках Петербургского экономического форума корреспонденты РБК спросили у его участников, какой, по их мнению, должна стать экономическая программа будущего президента России

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства:

«Обязательны предложения в образование и здравоохранение. Вообще, таких вещей есть как минимум 20, но если говорить о самом главном, я об этом сказал».

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ:

«Я не из тех, кто считает, что мы должны жить сегодня так, а завтра начнем жить по-другому. Я считаю, что любая экономическая программа — это в определенной степени накопленный опыт. И в плане накопления этого опыта многое делается. В целом, мне кажется, очень важно, чтобы программа была направлена на создание инновационной экономики и содержала в себе механизмы дополнительного привлечения инвестиций.

Также, мне кажется, очень важная проблема на сегодня в России — это развитие конкуренции. У нас не достаточно конкуренции. Кроме того, должна быть дальнейшая программа приватизации, и не только миноритарных пакетов госкомпаний, а и мажоритарных. Только это меняет характер корпораций. Мне кажется, такие моменты должны быть заложены в экономической программе — развитие малого бизнеса, инновации и конкуренции.

Если же выходить за тему чисто экономической сферы, то следует уделить внимание вопросу функционирования государственных и судебных органов власти, необходимо их совершенствование».

Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок:

«Если Россия не впишется в технологически тренды ближайших 6-10 лет, то мы потеряем свою производительность и конкурентоспособность в мире. Это повлияет на все сферы нашей жизни, включая экономический рост и благосостояние граждан. Поэтому если президент хочет добиться новых результатов в экономическом росте, производительности и благосостоянии граждан, то ему придется сконцентрироваться на повестке технологической и повышении производительности через технологические инновации. Создать все возможное для этого, чтобы эти ребята российские из Силиконовой долины вернулись сюда».

Борис Минц, председатель совета директоров O1 Group

«Экономическая программа должна содержать структурные реформы, создание сдержек и противовесов во власти и в обществе. В плане структурных реформ я поддерживаю предложения Алексея Кудрина».

Андрей Гурьев, генеральный директор и совладелец «Фосагро»:

«Я жду смягчения монетарной политики Центробанка, изменения ставки рефинансирования, увеличения потребительского кредитования — то есть реализации тех стимулов, которые позволят экономике расти. Этот задел есть уже сегодня: государство активно поддерживает сырьевой и несырьевой экспорт, есть много программ поддержки экономики. Я также надеюсь, что санкции будут сняты либо смягчены, и мы увидим больше интереса со стороны прямых инвесторов в Россию. Этот интерес в принципе есть, и на форуме он очевиден. С каждым годом на форум приезжает все больше инвесторов, возвращаются первые лица. Однозначно идет некоторый разворот, некое смягчение».

Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:

«В экономической политике нового президента нужна новая экономическая политика с новыми людьми. А со старыми она не получится. Я не хочу участвовать в борьбе вокруг этого, но то, что реформы последних 25 лет были неудачными, это очевидно: при нулевом экономическом росте. Нужна новая команда, новые люди в правительстве. Если мы не начнем активную политику экономического роста, то все успехи последних лет во внешней и внутренней политике начнут расшатываться. Люди, которые делали эту политику в 90-е и 2000-е годы и привели ее, с моей точки зрения, в тупик. Они должны уступить тем, у кого есть свежие идеи и больше энергии. На этом форуме можно набрать десять новых правительств».

Роман Авдеев, бизнесмен:

«Экономическая программа должна быть программой развития. Не какой-то стабилизации, а развития. Которая бы закладывала рубежи на ближайшие 10-15 лет».

Александр Шохин, глава РСПП:

«Тезис о том, что главный драйвер экономического роста — свобода и частный бизнес, правильный тезис. Но все программы, которые есть, немного госплановщиной отдают. Темпы роста, размер дефицита, предельная цена на нефть — исходя из этого и выстраивается экономическая политика. А там должна быть предсказуемость и стабильность на шесть лет вперед. Но пока даже вопрос 22/22 (уравнивание ставок НДС и страховых взносов на уровне 22% — РБК) еще не решен, а это одновременно и недостаточная предсказуемость и недостаточная стабильность».

Автор: Редакция РБК
Теги: ПМЭФ-2017
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