Какой должна быть экономическая программа будущего президента России

В рамках Петербургского экономического форума корреспонденты РБК спросили у его участников, какой, по их мнению, должна стать экономическая программа будущего президента России

«Обязательны предложения в образование и здравоохранение. Вообще, таких вещей есть как минимум 20, но если говорить о самом главном, я об этом сказал».

«Я не из тех, кто считает, что мы должны жить сегодня так, а завтра начнем жить по-другому. Я считаю, что любая экономическая программа — это в определенной степени накопленный опыт. И в плане накопления этого опыта многое делается. В целом, мне кажется, очень важно, чтобы программа была направлена на создание инновационной экономики и содержала в себе механизмы дополнительного привлечения инвестиций.

Также, мне кажется, очень важная проблема на сегодня в России — это развитие конкуренции. У нас не достаточно конкуренции. Кроме того, должна быть дальнейшая программа приватизации, и не только миноритарных пакетов госкомпаний, а и мажоритарных. Только это меняет характер корпораций. Мне кажется, такие моменты должны быть заложены в экономической программе — развитие малого бизнеса, инновации и конкуренции.

Если же выходить за тему чисто экономической сферы, то следует уделить внимание вопросу функционирования государственных и судебных органов власти, необходимо их совершенствование».

«Если Россия не впишется в технологически тренды ближайших 6-10 лет, то мы потеряем свою производительность и конкурентоспособность в мире. Это повлияет на все сферы нашей жизни, включая экономический рост и благосостояние граждан. Поэтому если президент хочет добиться новых результатов в экономическом росте, производительности и благосостоянии граждан, то ему придется сконцентрироваться на повестке технологической и повышении производительности через технологические инновации. Создать все возможное для этого, чтобы эти ребята российские из Силиконовой долины вернулись сюда».

«Экономическая программа должна содержать структурные реформы, создание сдержек и противовесов во власти и в обществе. В плане структурных реформ я поддерживаю предложения Алексея Кудрина».

«Я жду смягчения монетарной политики Центробанка, изменения ставки рефинансирования, увеличения потребительского кредитования — то есть реализации тех стимулов, которые позволят экономике расти. Этот задел есть уже сегодня: государство активно поддерживает сырьевой и несырьевой экспорт, есть много программ поддержки экономики. Я также надеюсь, что санкции будут сняты либо смягчены, и мы увидим больше интереса со стороны прямых инвесторов в Россию. Этот интерес в принципе есть, и на форуме он очевиден. С каждым годом на форум приезжает все больше инвесторов, возвращаются первые лица. Однозначно идет некоторый разворот, некое смягчение».

«В экономической политике нового президента нужна новая экономическая политика с новыми людьми. А со старыми она не получится. Я не хочу участвовать в борьбе вокруг этого, но то, что реформы последних 25 лет были неудачными, это очевидно: при нулевом экономическом росте. Нужна новая команда, новые люди в правительстве. Если мы не начнем активную политику экономического роста, то все успехи последних лет во внешней и внутренней политике начнут расшатываться. Люди, которые делали эту политику в 90-е и 2000-е годы и привели ее, с моей точки зрения, в тупик. Они должны уступить тем, у кого есть свежие идеи и больше энергии. На этом форуме можно набрать десять новых правительств».

«Экономическая программа должна быть программой развития. Не какой-то стабилизации, а развития. Которая бы закладывала рубежи на ближайшие 10-15 лет».

«Тезис о том, что главный драйвер экономического роста — свобода и частный бизнес, правильный тезис. Но все программы, которые есть, немного госплановщиной отдают. Темпы роста, размер дефицита, предельная цена на нефть — исходя из этого и выстраивается экономическая политика. А там должна быть предсказуемость и стабильность на шесть лет вперед. Но пока даже вопрос 22/22 (уравнивание ставок НДС и страховых взносов на уровне 22% — РБК) еще не решен, а это одновременно и недостаточная предсказуемость и недостаточная стабильность».