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Чайка призвал дать прокуратуре право вести дела против следователей
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Чайка призвал дать прокуратуре право вести дела против следователей
ПМЭФ-2017, 17:25
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Чайка призвал дать прокуратуре право вести дела против следователей
Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил передать подотчетному ему ведомству право вести уголовные дела в отношении следователей. По его словам, этот шаг поможет существенно улучшить бизнес-климат в России
Юрий Чайка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Генпрокурор Юрий Чайка предложил дать прокурорам право расследовать уголовные дела против следователей, сообщает «РИА Новости».

«Мы давно уже говорим о том, чтобы специальный субъект расследования находился в компетенции прокуратуры. Если прокурор расследует дело в отношении следователя, который нарушает закон, поверьте мне, у нас бизнес-климат значительно оздоровится», — сказал Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, инвестиционная привлекательность России напрямую зависит от того, насколько соблюдается закон в работе контрольно-надзорных органов.

Генпрокурор также рассказал, что за последние 2,5 года его ведомство отклонило почти 1 млн заявлений контролирующих органов о проверках бизнеса. «Каждая вторая внеплановая проверка нами не санкционируется, это 42–43%», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, за нарушение закона в этой области по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 60 тыс. должностных лиц. Кроме того, за последние полтора года по требованию генпрокуратуры возвращено около 50 млрд руб. за выполненные контракты. Таким образом, заключил Чайка, у прокуратуры есть возможности оказания реальной помощи бизнес-сообществу.

Генпрокуратура сейчас не может самостоятельно возбуждать уголовные дела, ее функции ограничиваются надзором за соблюдением законности. Чайка не первый раз выступает за расширение полномочий своего ведомства, приводя в качестве примера мировой опыт. «Во всем цивилизованном мире прокуратура осуществляет функцию уголовного преследования в двух плоскостях: где-то руководит расследованием, где-то сама расследует. Наша модель сегодня не вписывается ни в одну из конструкций мировой практики», — говорил генпрокурор в июне 2016 года.

В марте 2017 года Чайка выступил с критикой СКР и МВД. По его словам, треть уголовных дел в России расследуется слишком долго, а число сидящих под стражей более года выросло с 2015 года на 70%. При этом Чайка отмечал, что с того момента, как функции по ведению уголовной статистики были переданы Генпрокуратуре несколько лет назад, кардинально изменилась «картина преступности». По его словам, количество обвиняемых по уголовным делам экономической направленности за последние пять лет упало вдвое — с 202 тыс. до 108 тыс. человек, и связано это падение в первую очередь с тем, что многие обвиняемые по таким статьям вовсе не должны были стоять на учете.

В апреле генпрокурор потребовал для надзорного ведомства права санкционировать аресты. По его словам следователи — «рабочий инструмент» в руках надзорного ведомства, а потому должны получать разрешение надзорного ведомства прежде, чем обращаться в суд с ходатайством об аресте фигурантов дел.

Политолог Алексей Макаркин ранее отмечал в разговоре с РБК, что между Генпрокуратурой и следственными органами, прежде всего СКР, существует «историческое институциональное противостояние». «Следственный комитет был выделен из прокуратуры. У нее сократились функции, и она заинтересована в том, чтобы хотя бы частично их вернуть. Или хотя бы усилить свои надзорные функции», — рассказал эксперт.

СКР был отделен от прокуратуры в 2007 году в результате реформы прокурорских и следственных органов в России.

Автор: Наталья Демченко
Теги: генпрокурор , Юрий Чайка , инвестиционная привлекательность , бизнес-климат
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