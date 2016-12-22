Кремль назвал безальтернативным Парижское соглашение по климату

В Кремле считают, что в случае выхода США из Парижского соглашения по климату его эффективная реализация может быть затруднена, однако альтернативы ему в настоящее время нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

По его словам, Путин подписал соглашение в 2016 году, так как Россия придает ему большое значение.«Вместе с тем, безусловно, наверное, эффективность реализации этой конвенции без ключевых участников будет затруднена, но другой альтернативы в настоящий момент нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах соглашения в случае, если США откажутся от его поддержки.

При этом Песков не стал прямо отвечать на вопрос о позиции России по этому поводу, так как официальное заявление о том, выйдет ли США из Парижского соглашения по климату, президент Трамп пока не сделал.

О том, что Дональд Трамп намерен в ближайшее время объявить о выходе США из Парижского соглашения по климату, 31 мая сообщили со ссылкой на неназванные источники, знакомые с принятым решением, ведущие информационные агентства и американские СМИ.

Сам Трамп пообещал в своем Twitter сделать официальное заявление о том, какое решение принял по этому поводу, 1 июня в три часа дня по вашингтонскому времени.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 195 стран. Его основная цель — замедлить процесс глобального потепления, регулируя выбросы парниковых газов в атмосферу. Документ предусматривает выделение финансовой помощи развивающимся странам на эту цель— по $100 млрд в год.