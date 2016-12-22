Эксперты Кудрина ответили на критику главы Удмуртии

Сотрудники структур, близких к Алексею Кудрину, ответили на слова врио губернатора Удмуртии Александра Бречалова. В интервью РБК чиновник назвал их псевдоэкспертами в ответ на критику его работы как секретаря Общественной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) и Общероссийского гражданского форума (ОГФ) — структур, близких к бывшему министру финансов Алексею Кудрину — ответили временно исполняющему обязанности главы Удмуртии Александру Бречалову. Чиновник в интервью РБК раскритиковал проведенный КГИ и ОГФ опрос, посвященный деятельности Общественной палаты, которую он возглавлял. Авторов исследования, которые негативно оценили его работу на посту руководителя ОП, он назвал «псевдоэкспертами».

«Обратную связь по [своим] предложениям мы получили только от отдельных членов палаты. Секретаря общественной палаты приглашали к обсуждению и сожалеем, что он не нашел возможности ни тогда, ни позже», — рассказала РБК член оргкомитета ОГФ Влада Муравьева.

По ее словам, рекомендации из опроса ОГФ, о котором Бречалов отозвался негативно, включали предложения по нескольким направлениям работы палаты. Среди них - необходимость разработать критерии оценки работы ОП, публикация развернутой аналитики по деятельности палаты и предложение больше привлекать к работе членов региональных палат. «Они не брендированы одним именем того или иного человека, а являются результатом опроса значительного количества экспертов», — отметила Муравьева.

Сам Бречалов ранее сообщил РБК, что приглашал экспертов ОГФ к дискуссии на площадках ОП, но они отказывались принять в них участие.

​С опросом ОГФ и КГИ о деятельности палаты РБК ознакомился в феврале. Большая часть опрошенных (51%) оценила работу ОП на один-три балла из десяти. 44% респондентов сочли, что палата плохо представляет интересы гражданского общества, и выступили за то, чтобы изменить состав ОП и сам принцип ее формирования.

Тогда Бречалов, комментируя результаты опроса для РБК, сообщил, что они его не удивили. «Если это актуальная повестка дня [КГИ и ОГФ], это печально», — заявил он. Позже в беседе с корреспондентом РБК, чиновник выразил сожаление, что эксперты «прикручивают к своим исследованиям имя Алексея Леонидовича Кудрина». Сам экс-министр не согласен с такой оценкой работы ОП, заявил РБК Бречалов.

«Есть простые показатели эффективности, которые можно оцифровать. Если эксперты смогут вокруг Общественной палаты объединить те 25 тыс. некоммерческих организаций и гражданских активистов, которых мы объединили в рамках форумов «Сообщество» и проекта «Перспектива», сделать больше, я им скажу спасибо», — добавил чиновник.

4 апреля президент Владимир Путин встретился с Бречаловым, который тогда возглавлял палату, и предложил ему возглавить Удмуртию до сентября, когда в республике должны пройти выборы губернатора. Бречалов принял это предложение, и 19 мая заявил, что готов баллотироваться в главы республики. В конце апреля новым секретарем ОП вместо него был избран Герой России и бывший сотрудник ФСБ Вячеслав Бочаров.