Старые новые звезды: трансферы ведущих на российском телевидении

Летом 2017 года на российском телевидении произошли значительные изменения. Ряд известных телеведущих перешел на работу на другие каналы либо вовсе покинул свои проекты. Самые крупные «трансферы» российского телеэфира — в обзоре РБК
31 июля стало известно об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова. По сообщению источников, причиной ухода ведущего программы «Пусть говорят» стал конфликт внутри съемочной группы. Сам Малахов в опубликованном открытом письме объяснил свой уход желанием профессионального роста. Новым местом работы Малахова стал телеканал «Россия 1» (ВГТРК), где он ведет программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
После ухода Малахова на роль ведущего «Пусть говорят» рассматривался Дмитрий Борисов, который с 2011 года ведет программу «Время». 13 августа на сайте «Первого канала» появился анонс нового выпуска программы с Борисовым, полная версия вышла в эфир на следующий день.
Помимо «Пусть говорят» Андрей Малахов также вел программу «Сегодня вечером». 29 августа стало известно, что новыми ведущими программы вместо Андрея Малахова станут Юлия Меньшова и Максим Галкин.
15 августа стало известно, что «Первый канал» в новом сезоне отказался от программы «Пока все дома», выходящей в эфир с 1992 года. Источники РБК сообщали, что причиной закрытия стало финансирование съемок видеороликов о детях-сиротах. Производством роликов занималась компания «Дом» (принадлежит Тимуру и Елене Кизяковым), а финансировались съемки одновременно государством, самим телеканалом и спонсорами. Сам ведущий Тимур Кизяков заявил, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом» из-за «неприемлемых методов» его руководства.
30 августа пресс-служба телеканала «Россия 1» сообщила, что программа «Пока все дома» будет выходить на их канале. Первый выпуск выйдет в эфир 10 сентября.
29 августа стало известно о смене ведущего программы «Жди меня» Александра Галибина. «Конечно, грустно расставаться. У нас получалась хорошая передача, но я выиграл грант от Минкультуры — буду снимать кино и ставить спектакли», — сказал Галибин РБК
Также ведущая «Жди меня» Ксения Алферова заявила РБК, что «ничего не знает» о том, будет ли передача «Жди меня» в дальнейшем выходить на «Первом канале».
В начале августа появилась информация об уходе с «Первого канала» ведущего программ «Минута славы» и «Точь-в-точь» Александра Олешко. В пресс-службе телеканала заявили, что Олешко покинул канал еще полгода назад.
Сам ведущий сообщил, что его сотрудничество с телеканалом завершилось в июне 2017 года и он ушел по собственному желанию. «Первый канал» в свою очередь заявил, что с Олешко не был продлен контракт из-за отсутствия подходящих для него проектов. Олешко будет работать на НТВ ведущим международного конкурса «Ты супер! Танцы».
17 августа режиссер театральных постановок Егор Дружинин покинул шоу «Танцы», выходящее на телеканале ТНТ. По словам супруги Егора Дружинина Вероники, он никогда не был сотрудником ни одного из каналов и прекратил работу не на ТНТ, а «просто больше не будет участвовать в проекте «Танцы» на ТНТ». Теперь он займет место в жюри в международном детском конкурсе «Ты супер! Танцы» на НТВ.
17 августа в СМИ появилась информация о предстоящем закрытии еще четырех программ на «Первом канале» — «Контрольной закупки», «Первой студии», «Давай поженимся» и «Модного приговора». На следующий день пресс-служба канала опровергла эту информацию.