Старые новые звезды: трансферы ведущих на российском телевидении

Тимур Кизяков

15 августа стало известно, что «Первый канал» в новом сезоне отказался от программы «Пока все дома», выходящей в эфир с 1992 года. Источники РБК сообщали, что причиной закрытия стало финансирование съемок видеороликов о детях-сиротах. Производством роликов занималась компания «Дом» (принадлежит Тимуру и Елене Кизяковым), а финансировались съемки одновременно государством, самим телеканалом и спонсорами. Сам ведущий Тимур Кизяков заявил, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом» из-за «неприемлемых методов» его руководства.

30 августа пресс-служба телеканала «Россия 1» сообщила, что программа «Пока все дома» будет выходить на их канале. Первый выпуск выйдет в эфир 10 сентября.