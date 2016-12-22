2 (15) марта 1917 года последний российский император Николай II отрекся от престола, после чего был почти сразу вместе со всей своей семьей помещен под домашний арест в Царском селе. Лето 1917 года оказалось последним спокойным периодом в жизни бывшей царской фамилии, члены которой большую часть времени проводили за прогулками, чтением и домашними делами. О том, как описывал это время последний российский император в своем дневнике, — в фотогалерее РБК.
Вчера, 23:40
Последнее лето семьи Николая II в Царском селе
«Сегодня милой Анастасии (младшая дочь Николая. — РБК) минуло 16 лет. Погулял со всеми детьми до 12 часов. Пошли к молебну. Днем спилили две большие ели на скрещивании трех дорог около арсенала. Жара была колоссальная, солнце красноватое, в воздухе пахло гарью — вероятно, от горящего где-нибудь торфа. Покатался немного в шлюпке. Вечером погуляли до 8 часов» (5 июня 1917 года, здесь и дальше — даты по старому стилю).
На фото: Николай II с дочерьми Ольгой, Марией и Анастасией в парке Александровского дворца, лето 1917 года