Операция «Олигарх»: кто проходит по новому делу «русской мафии» в Европе

В конце сентября 2017 года в Испании в результате операции «Олигарх» были задержаны 11 человек, среди которых были владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров «Интуриста» Арнольд Спиваковский, он же Тамм. В испанских СМИ последнего называли одним из лидеров солнцевской ОПГ.
Операция, согласно сообщению Гражданской гвардии Испании, была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». По данным местных правоохранительных органов, члены ОПГ использовали футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche для отмывания около €30 млн.
29 сентября семеро россиян были освобождены из-под стражи, но обвинения с них сняты не были. Кто был задержан по очередному делу «русской мафии» — в обзоре РБК.
Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Марбелья» (на фото слева). По его словам, приехал в Марбелью в 2011 году, оставив в России бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг купил за €1 ФК «Марбелья», находящийся в кризисе. Советником президента клуба стал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
В России Александр Гринберг является совладельцем компаний, связанных с недвижимостью. В числе его бизнес-партнеров — Андрей Малевский, брат погибшего в 2001 году после неудачного прыжка с парашютом лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов и футбольный агент Олег Артемов.
В Москве Александр Гринберг, а также его дочь Ксения Гринберг выступают учредителями нескольких компаний, специализирующихся на сдаче в аренду коммерческих площадей. В основном в аренду предлагаются склады, расположенные в промзонах, например, здания на территории автобазы №40 на улице Кетчерской (компания ОАО «Авто-40»); двухэтажное нежилое здание в поселке Коммунарка вблизи Николо-Хованского кладбища также используется под склад (собственник — ООО «Облсклад»). В 2007 году Главгосстройнадзор Московской области признал здание самостроем, но сносить не стал, обязав собственника заплатить штраф и оформить ввод здания в эксплуатацию надлежащим образом. В начале 2000-х еще одна компания, совладельцем которой был Александр Гринберг, — ООО «Ликурстрой» — арендовала здание ДК «Коммуна» на Большой Тульской. В здании проводились дискотеки, сейчас оно в запущенном состоянии.
Во всех этих компаниях была задействована одинаковая
структура собственности — компаниями в равных долях владели Александр Гринберг, Павел Алешин, Михаил Акодис. В некоторых компаниях их партнерами выступали
Александр Розенберг и Андрей Малевский.
50 лет. Бывший гендиректор гостиничного комплекса «Космос», бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Спиваковский был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. В марте 2002 года ему предъявляли обвинение в хранении наркотиков. Спиваковский был осужден условно, однако потом оправдан. Уже после задержания Спиваковского в Испании стало известно, что он является действующим сотрудником подконтрольной АФК «Система» компании — Сокольского ДОКа.
Про Кузнецова не известно ничего, кроме того, что ему принадлежит компания по производству питьевой воды Agua de Mijas. По версии испанской полиции, компания использовалась для легализации преступных доходов. Испанские СМИ называют Кузнецова одним из помощников Гринберга.
Предприниматель из Волгограда. По сообщениям региональных СМИ, был близок к Владимиру Кадину — вице-президенту Федерации бокса в Волгоградской области, который был убит в 2011 году. В Волгограде Дождев был генеральным директором ООО «АЛ.ЛИТ.ПРО». Компания сдавала внаем собственное недвижимое имущество.
После убийства Кадина Дождев уехал в Испанию, является одним из руководителей компании Agua Sierra de Mijas, которая принадлежит Кузнецову. Вместе с ним руководителем компании значится Владимир Дзреев, задержанный во время операции «Олигарх», найти о нем никакой информации в открытых источниках не удалось.
Вице-президент ФК «Марбелья». Был освобожден из-под стражи 29 сентября, но остается подозреваемым по делу.
Пастушенко приехал в Испанию из Краснодарского края в 1995 году и в 2001 году получил вид на жительство. В Испании он выкупал недостроенные дома и, достроив, продавал, а также открыл собственное агентство недвижимости на основе франчайзинга. В 2005 году он был арестован по подозрению в отмывании денег и контрабанде наркотиков в результате операции «Белый кит». Спустя шесть месяцев обвинения были сняты.
По версии следствия, задержанные отмывали деньги через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche. Общая сумма легализованных таким образом средств составила €30 млн.
В ходе операции у задержанных были изъяты 23 элитных автомобиля, крупные суммы, огнестрельное оружие и компьютеры.
Дело «русской мафии» ведется в Испании уже много лет. В рамках дела испанские власти провели минимум три крупные операции: «Оса» (2005–2007 годы), «Тройка» (2008–2009 годы) и «Олигарх».
Первые громкие аресты в рамках дела были произведены в 2008 году, а в 2015 году испанская прокуратура предъявила обвинения гражданам России и Испании. В обвинительном заключении по делу, опубликованном в переводе «Открытой Россией», говорится, что с 1996 года на территории Испании действовала мафиозная структура, представлявшая собой союз тамбовской и малышевской преступных группировок, в которые входили выходцы из России, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга. Члены преступного сообщества из резиденций на Балеарских островах, в Испанском Леванте и Коста-дель-Соль якобы осуществляли контроль за деятельностью преступных группировок в России.
Деятельность ОПГ, по данным обвинения, включала убийства, торговлю оружием и наркотиками, вымогательство, мошенничество, контрабанду и др. Экономическая прибыль преступного сообщества направлялась в Испанию, где незаконно полученные денежные средства якобы должны были легитимизировать и интегрировать в финансовую систему за счет займов, увеличения уставных капиталов, переводов в офшорные зоны и инвестиций в другие страны.
Суд над 27 обвиняемыми должен был начаться в июне 2017 года, но с тех пор переносился. Одним из обвиняемых значится предполагаемый лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров. В 2010 году власти Испании выпустили его под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и живет в Санкт-Петербурге. Среди других известных фигурантов дела — депутат Госдумы Владислав Резник, бывшие заместители руководителей ФСКН и Следственного комитета.