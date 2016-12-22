Операция «Олигарх»: кто проходит по новому делу «русской мафии» в Европе

В конце сентября 2017 года в Испании в результате операции «Олигарх» были задержаны 11 человек, среди которых были владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров «Интуриста» Арнольд Спиваковский, он же Тамм. В испанских СМИ последнего называли одним из лидеров солнцевской ОПГ.

Операция, согласно сообщению Гражданской гвардии Испании, была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». По данным местных правоохранительных органов, члены ОПГ использовали футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche для отмывания около €30 млн.

29 сентября семеро россиян были освобождены из-под стражи, но обвинения с них сняты не были. Кто был задержан по очередному делу «русской мафии» — в обзоре РБК.