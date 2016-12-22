Чем известен Умар Джабраилов

В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В начале 90-х основал компанию ТОО «Данако», которая занималась поставками нефтепродуктов для государственных предприятий.

В 1994 году после знакомства с американским бизнесменом Полом Тейтумом, учредителем СП «Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр», стал первым заместителем гендиректора этой компании. Но в 1996 году Тейтум обвинил Джабраилова в намерении организовать покушение на него. В ноябре того же года он был застрелен в подземном переходе у Киевского вокзала. Причастность Джабраилова к убийству установить не удалось, но въезд в США ему запрещен.