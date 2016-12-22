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Чем известен Умар Джабраилов
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Чем известен Умар Джабраилов
Политика, 14:52
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Чем известен Умар Джабраилов
В Москве ​в гостинице Four Seasons на Охотном ряду был задержан Умар Джабраилов — бизнесмен, бывший сенатор от Чечни и кандидат в президенты России. Как рассказали источники РБК, ​он был вооружен и предупредил полицейских, что без боя не сдастся.

Чем известен Умар Джабраилов — в обзоре РБК.
Фото: Франк Вильягра / «Коммерсантъ»
Умару Джабраилову 59 лет. Он родился в Грозном Чечено-Ингушской АССР. Его отец Али Джабраилов работал в нефтепромышленном комплексе республики. Джабраилов учился в Москве, в Пушно-меховом техникуме Роспотребсоюза и в МГИМО (окончил экономический факультет). Служил в ракетных войсках.
Наоми Кемпбелл, ее друг Флавио Бриаторэ (слева) и Умар Джабраилов. 13 апреля 1999 года
(Фото: Антон Денисов / ТАСС)

В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В начале 90-х основал компанию ТОО «Данако», которая занималась поставками нефтепродуктов для государственных предприятий.

В 1994 году после знакомства с американским бизнесменом Полом Тейтумом, учредителем СП «Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр», стал первым заместителем гендиректора этой компании. Но в 1996 году Тейтум обвинил Джабраилова в намерении организовать покушение на него. В ноябре того же года он был застрелен в подземном переходе у Киевского вокзала. Причастность Джабраилова к убийству установить не удалось, но въезд в США ему запрещен.

Умар Джабраилов и мэр Москвы Юрий Лужков, 1999 год.
(Фото: официальный сайт ассоциации АВАНТИ)
В 1997 году Джабраилов стал советником и.о. генерального директора комплекса «Рэдиссон-Славянская» и президентом группы компаний «Плаза». Был членом совета директоров банка «Российский капитал», в апреле 2001 года стал председателем совета директоров банка «Первое ОВК».
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
В декабре 1999 года Джабраилов заявил, что намерен баллотироваться в президенты России. Был выдвинут инициативной группой «Сила разума». В феврале 2000 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. В итоге на выборах он занял последнее, 11 место, набрав 0,08% голосов избирателей.
Хадж в Саудовской Аравии, 2004 год. Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров (второй слева) и сенатор от Чечни Умар Джабраилов
(Фото: Абдулбек Вахаев / ТАСС)
В 2004 году Джабраилов стал сенатором от Чечни, покинув должность президента группы «Плаза». Этот пост он занимал до 2009 года. В 2005 году он создает движение «Российское исламское наследие», цель которого — отстаивать права групп мусульман, изучающих ислам (джамаатов).
Умар Джабраилов, Рамзан Кадыров, председатель правительства Чечни Сергей Абрамов. 2004 год
(Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

В ноябре 2006 года Джабраилов предложил тогдашнему президенту Чечни Алу Алханову покинуть должность, что он и сделал в феврале 2007 года. На его место был избран Рамзан Кадыров. В октябре 2009 года Джабраилов по собственному желанию досрочно ушел с поста сенатора.

Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Джабраилов — совладелец девяти компаний. Самая крупная из них — ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аванти Стройгрупп». Среди объектов компании — жилой комплекс «Зиларт» на территории бывшего автозавода «ЗИЛ». Также Джабраилову принадлежат ООО «Аванти», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания» и другие.
Умар Джабраилов и Иосиф Кобзон
(Фото: Александр Данилюшин / ТАСС)
Джабраилов — председатель генерального совета общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России «Аванти». По информации телеканала «Дождь», поездка дочери Дмитрия Пескова на судостроительный завод в Крыму для урегулирования делового спора была организована именно этой ассоциацией.
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Умар Джабраилов
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