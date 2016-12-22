Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,97 58,41 EUR Нал. 70,44 69,74 USD Бирж. 58,65 -0,19 EUR Бирж. 69,82 -0,61 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 1995,05 +0,30% РТС 1071,77 +0,39% Brent 51,54 -0,79% DJIA 21865,37 +0,26% Nasdaq 6301,89 +0,30% FTSE 7371,24 +0,46%
«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США
Лента новостей
В СБУ назвали «глупостью» данные о похищении журналистки «Первого канала» 15:25, Политика Кремль назвал «дело Серебренникова» контролем за госрасходами 15:24, Политика Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» 15:22, Технологии и медиа В АТОР увидели безразличие китайцев к революции и любовь к янтарю 15:19, Экономика Песков впервые прокомментировал расследование Навального о сыне 15:18, Политика Донецкие шахтеры отказались работать из-за долгов по зарплате 15:11, Общество Жесткий диск с незаконченными романами Терри Пратчетта раздавили катком 15:07, Общество В ООН обвинили Трампа в нападках на свободу слова в США 15:01, Политика Васильева заявила о планах ввести в школах занятия по профориентации 15:00, Общество ЛУКОЙЛ поддержал решение ЦБ санировать «ФК Открытие» 14:54, Финансы Чем известен Умар Джабраилов 14:52, Фотогалерея  «Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США 14:51, Фотогалерея  В Киеве похищена журналистка «Первого канала» 14:50, Политика В Раде обозначили сроки рассмотрения законопроекта с «Россией-агрессором» 14:48, Политика Бурджанадзе раскритиковала отказ от помощи России в тушении пожаров 14:47, Общество Лавров призвал Катар и арабские страны найти компромисс 14:20, Политика В Минобрнауки отказались смещать начало учебного года на 1 октября 14:11, Общество Бизнес-омбудсмен назвал «оригинальной» идею реформы госуправления от ЦСР 14:09, Политика Гособвинитель запросил 2,5 и 3 года для участников «Шалтая-Болтая» 14:04, Общество ФАС завела дело на Google и «Домашние деньги» из-за спорной рекламы 14:01, Бизнес Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова 14:00, Общество Выбор Брэнсона: как выходцы из Белоруссии наводнили мир голограммами 13:59, Свое дело «Первый канал» объяснил причины закрытия программы «Пока все дома» 13:55, Общество Минобороны отсудило у авиазавода в Таганроге 6,7 млрд руб. 13:55, Бизнес В ЛНР прокомментировали слова Волкера о «страдающих» в Донбассе людях 13:52, Политика «В планах Helios — продолжать локализацию производства в России» 13:45, Пресс-релизы Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб. 13:44, Общество Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты 13:44, Политика
«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США
Общество, 14:51
0
«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США

Сильнейший за последние 12 лет ураган «Харви» обрушился на побережье США в ночь на 26 августа. Президент страны Дональд Трамп сказал, что в истории еще никогда не было ничего сравнимого по масштабам и «степени жестокости», назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии и заявил, что «никто никогда не видел такого количества воды».

О том, что происходит в эти дни в южных штатах США — в фоторепортаже РБК.

Фото: Jim Tanner / Reuters

В ночь на 26 августа стихия ударила по Техасу. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что из-за тропических ливней вода распространилась по всему городу. В первый день в пригородах выпало более 50 см осадков.

Фото: Nick Oxford / Reuters

«Не выходите на улицу. Не думайте, что шторм закончился», — заявил мэр города. 

Фото: George Wong / Globala Look Press

В первые часы после начала урагана более 2 тыс. человек обратились в экстренные службы с просьбой об эвакуации из собственных домов. Два жилых комплекса были эвакуированы полностью.

Фото: Jim Tanner / Reuters
«Буря не сломает наш дух. Мы пройдем через это вместе и после станем еще ближе друг к другу», — написал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в своем Twitter.
Фото: Song Qiong / Globala Look Press
«Беспрецедентное событие, его последствия неизвестны и за рамками прошлого опыта», — заявили в Национальной метеорологической службе США
Фото: Nick Oxford / Reuters
В первые сутки после начала урагана в Техасе из-за подтоплений было закрыто около 250 дорог
Фото: Nick Oxford / Reuters

В операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия в Техасе задействованы около 3 тыс. военнослужащих

Фото: Charlie Riedel / AP

Скорость ветра в центре урагана достигает 200–208 км/ч. Ураган достиг четвертой категории мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона).

Фото: David J. Phillip / AP

Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия

Фото: David J. Phillip / AP

По последним данным, которые приводит газета The New York Times, жертвами наводнений, которые вызвал ураган в Техасе, стали 30 человек

Фото: Tannen Maury / EPA
По словам главного судмедэксперта округа Галвестон Эрин Барнхарт, число погибших будет скорректировано, после того как дороги станут проходимыми
Фото: Mikhael Wyke / EPA
Издание Daily Mail оценивает ущерб от урагана в $40 млрд. Эксперты Bloomberg считают, что сумма ущерба от наводнений может достичь $30 млрд.
Фото: Fema / Global Look Press
Президент Трамп заявил, что в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с ураганом «Харви» по масштабам и «степени жестокости»
Фото: Bob Owen / Global Look Press
Трамп назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии, уточнив, что «никто никогда не видел такого количества воды»
Фото: Lt. Zachary / EPA
Американский лидер добавил, что на ликвидацию ущерба от шторма придется потратить «рекордную сумму». Он отметил, что возможно, в истории страны никогда не было ничего «настолько дорогостоящего».
Фото: Martha Nigrelle / EPA
«Это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно», — подбодрил президент жителей штата
Фото: Lt. Zachary / EPA
В ночь на 30 августа ураган «Харви» добрался до штата Луизиана, который сильнее всего пострадал от «Катрины» — сильнейшего урагана в истории США, который ударил по американскому побережью в августе 2005 года
Авторы: Павел Казарновский, Денис Быковских.
Теги: мультимедиа , США , ураган , фоторепортаж , фотогалерея , ураган "Харви"
Главное
Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» Технологии и медиа
Материалы по теме
Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США Общество
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати Общество
США из-за урагана сократили добычу нефти в Мексиканском заливе на 20% Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку