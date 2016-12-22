«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США

Сильнейший за последние 12 лет ураган «Харви» обрушился на побережье США в ночь на 26 августа. Президент страны Дональд Трамп сказал, что в истории еще никогда не было ничего сравнимого по масштабам и «степени жестокости», назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии и заявил, что «никто никогда не видел такого количества воды».

О том, что происходит в эти дни в южных штатах США — в фоторепортаже РБК.