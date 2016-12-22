«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США

Сильнейший за последние 12 лет ураган «Харви» обрушился на побережье США в ночь на 26 августа. Президент страны Дональд Трамп сказал, что в истории еще никогда не было ничего сравнимого по масштабам и «степени жестокости», назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии и заявил, что «никто никогда не видел такого количества воды».
О том, что происходит в эти дни в южных штатах США — в фоторепортаже РБК.
В ночь на 26 августа стихия ударила по Техасу. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что из-за тропических ливней вода распространилась по всему городу. В первый день в пригородах выпало более 50 см осадков.
«Не выходите на улицу. Не думайте, что шторм закончился», — заявил мэр города.
В первые часы после начала урагана более 2 тыс. человек обратились в экстренные службы с просьбой об эвакуации из собственных домов. Два жилых комплекса были эвакуированы полностью.
«Буря не сломает наш дух. Мы пройдем через это вместе и после станем еще ближе друг к другу», — написал
мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в своем Twitter.
«Беспрецедентное событие, его последствия неизвестны и за рамками прошлого опыта», — заявили
в Национальной метеорологической службе США
В первые сутки после начала урагана в Техасе из-за подтоплений было закрыто
около 250 дорог
В операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия в Техасе задействованы около 3 тыс. военнослужащих
Скорость ветра в центре урагана достигает 200–208 км/ч. Ураган достиг четвертой категории мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона).
Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия
По последним данным, которые приводит газета The New York Times, жертвами наводнений, которые вызвал ураган в Техасе, стали 30 человек
По словам главного судмедэксперта округа Галвестон Эрин Барнхарт, число погибших будет скорректировано, после того как дороги станут проходимыми
Издание Daily Mail оценивает ущерб от урагана в $40 млрд. Эксперты Bloomberg считают, что сумма ущерба от наводнений может достичь $30 млрд.
Президент Трамп заявил, что в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с ураганом «Харви» по масштабам и «степени жестокости»
Трамп назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии, уточнив, что «никто никогда не видел такого количества воды»
Американский лидер добавил, что на ликвидацию ущерба от шторма придется потратить «рекордную сумму». Он отметил, что возможно, в истории страны никогда не было ничего «настолько дорогостоящего».
«Это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно», — подбодрил президент жителей штата
В ночь на 30 августа ураган «Харви» добрался до штата Луизиана, который сильнее всего пострадал от «Катрины» — сильнейшего урагана в истории США, который ударил по американскому побережью в августе 2005 года