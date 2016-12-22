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Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова. Фотогалерея
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Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова. Фотогалерея
Общество, 20:22
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Памяти олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой

29 сентября на 82-м году жизни умерла фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова. Она выступала в паре с мужем Олегом Протопоповым. В конце 70-х годов спортсмены попросили политическое убежище в Швейцарии и были лишены в СССР всех наград и званий. На родину пара смогла вернуться только в начале XXI века.

РБК вспоминает легендарную фигуристку.

Фото: Ун Да-син Вячеслав / ТАСС

Людмила Белоусова родилась в 1935 году в Ульяновске. Позже семья переехала в Москву, где она начала заниматься фигурным катанием, когда ей было уже 16 лет. Учась в старшей группе, девушка какое-то время была «общественным инструктором» для младших фигуристов.

После того как ее партнер Кирилл Гуляев ушел из спорта, Белоусова решила выступать в одиночном разряде. В 1954 году Белоусова познакомилась с фигуристом Олегом Протопоповым, который служил в Ленинграде на Балтийском флоте. Белоусова переехала в Ленинград, и они начали тренироваться. Тогда Белоусова выступала за ленинградские спортивные общества «Динамо» и «Локомотив».

В 1957 году Белоусова и Протопопов поженились.

Австрия. Инсбрук. 1 февраля 1964 года. Чемпионы Олимпиады среди спортивных пар — Людмила Белоусова и Олег Протопопов
(Фото: ТАСС)

В 1958 году Белоусова и Протопопов впервые выступили на международном турнире — чемпионате Европы. В 1960 году они в первый раз поехали на Олимпиаду, но первый успех пришел к ним в 1962 году — они выиграли чемпионат СССР и заняли 2-е места на чемпионате Европы и чемпионате мира. Чемпионат Европы 1964 года также принес им серебро, а Олимпиада 1964 года — золото.

Советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов на Олимпиаде в Гренобле. 1968 год
(Фото: Виктор Шандрин)

На своей третьей Олимпиаде в 1968 году в Гренобле Белоусова и Протопопов снова стали первыми. Журналисты назвали их выступления триумфальными. Чемпионат мира 1968 года также принес паре золото.

Советские спортсмены перед отлетом на соревнования. Слева фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. 1964 год
(Фото: ТАСС)

В 1970 году пара, несмотря на лидерство после обязательной программы, по сумме двух видов осталась четвертой и не попала в сборную страны, что позже назвали судейским сговором. Следующие чемпионаты тоже не принесли значительных наград.

В начале 1970-х Белоусова и Протопопов ушли из большого спорта и начали работать в Ленинградском балете на льду. В 1979 году, находясь на гастролях в Швейцарии, они попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Пара объяснила свое решение тем, что на родине ей не дают развиваться.

В СССР Белоусову и Протопопова лишили всех наград и званий.

2003 год. Людмила Белоусова и Олег Протопопов (слева) прилетели в Москву по личному приглашению главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова (справа)
(Фото: Людмила Пахомова / ТАСС)

В 1995 году Белоусова и Протопопов получили гражданство Швейцарии. Они выступали на открытии чемпионата Европы в Софии. В Россию пара прилетела только в 2003 году после приглашения Вячеслава Фетисова.

2005 год. Олег Протопопов и Людмила Белоусова на чемпионате мира по фигурному катанию
(Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Белоусова и Протопопов посещали Россию еще несколько раз, например, приехали на Олимпиаду в Сочи. В сентябре 2015 года они выступили на льду на «Вечере с чемпионами» в США.

2007 год. Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время выступления на юбилейном ледовом шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики» в Ледовом дворце на Ходынском поле
(Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)
Теги: мультимедиа , Людмила Белоусова , Олег Протопопов
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