Памяти олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой

Людмила Белоусова родилась в 1935 году в Ульяновске. Позже семья переехала в Москву, где она начала заниматься фигурным катанием, когда ей было уже 16 лет. Учась в старшей группе, девушка какое-то время была «общественным инструктором» для младших фигуристов.

После того как ее партнер Кирилл Гуляев ушел из спорта, Белоусова решила выступать в одиночном разряде. В 1954 году Белоусова познакомилась с фигуристом Олегом Протопоповым, который служил в Ленинграде на Балтийском флоте. Белоусова переехала в Ленинград, и они начали тренироваться. Тогда Белоусова выступала за ленинградские спортивные общества «Динамо» и «Локомотив».

В 1957 году Белоусова и Протопопов поженились.