Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея

Состояние: $1 млрд
Должность: президент компании Inteco Management
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова занимается гостиничным бизнесом и инвестициями в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. В 2016 году Батурина приобрела земельный участок на Кипре и несколько офисных зданий в Нью-Йорке.
Состояние: $600 млн
Рыболовлева второй год подряд занимает второе место в рейтинге, в 2016 году она оказалась в нем после завершения суда с бывшим мужем Дмитрием Рыболовлевым, ранее владевшим контрольным пакетом акций «Уралкалия». По его итогам она получила около $600 млн и два дома в Швейцарии.
Состояние: $600 млн
Должность: председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7»
В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филевы выкупили у сотрудников акции авиакомпании «Сибирь», на базе подразделений которой в 200 году возникла группа S7. В 2016 году ее авиакомпании — «Сибирь» и «Глобус» — обслужили 13,2 млн пассажиров.
Состояние: $450 млн
Должность: член совета директоров компании «Прогресс Капитал»
В октябре 2016 года Белявцева продала корпорации Mondi Group ООО «Бипак», выпускающее гофрокартон и упаковку для пищевых и сельскохозяйственных продуктов, за 2,83 млрд руб.
Состояние: $420 млн
Должность: генеральный директор интернет-магазина Wildberries
В 2004 году супруги Татьяна и Владислав Бакальчук основали интернет-магазин Wildberries, в настоящее время являющийся крупнейшим онлайн-магазином одежды и обуви на российском рынке: ежедневно его посещает более 1 млн человек, которые совершают более 100 тыс. заказов.
Состояние: $400 млн
Должность: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева
Супруга крупнейшего акционера группы «ФосАгро» Андрея Гурьева с 2007 года владеет 4,82% акций холдинга.
Состояние: $400 млн
Должность: заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»
В 2002 году Кузнецова возглавила юридический департамент «Новатэка», спустя три года компания провела IPO и раскрыла доли менеджмента — Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций стоимостью $140 млн. Капитализация «Новатэка» тогда оценивалась в $5 млрд, сейчас рыночная стоимость компании превышает $30 млрд.
Состояние: $400 млн
Должность: совладелец группы «Содружество»
Супруги Александр и Наталья Луценко начали совместный бизнес с торговли кормами и кормовыми добавками в 1994 году, в настоящее время группа «Содружество» — один из крупнейших переработчиков семян масличных в Европе.
Состояние: $350 млн
Должность: генеральный директор Иркутской нефтяной компании
Седых долгое время работала юристом, в том числе в производственных предприятиях. В 2000 году она стала генеральным директором Иркутской нефтяной компании, эту должность она занимает до сих пор.
Состояние: $300 млн
Бывшая супруга Романа Абрамовича при разводе с ним в 2007 году получила около £150 млн, три дома в Лондоне и поместье в графстве Западный Сассекс.