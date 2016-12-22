Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея

Елена Рыболовлева

Состояние: $600 млн

Рыболовлева второй год подряд занимает второе место в рейтинге, в 2016 году она оказалась в нем после завершения суда с бывшим мужем Дмитрием Рыболовлевым, ранее владевшим контрольным пакетом акций «Уралкалия». По его итогам она получила около $600 млн и два дома в Швейцарии.