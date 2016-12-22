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Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея
Общество, 13:42
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Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея
Журнал Forbes Woman в пятый раз выпускает рейтинг 25 богатейших женщин России. Его лидером снова стала Елена Батурина, ее состояние издание оценило в $1 млрд. О том, кто вошел в первую десятку нового рейтинга — в фотогалерее РБК
Елена Батурина
Елена Батурина
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Состояние: $1 млрд

Должность: президент компании Inteco Management

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова занимается гостиничным бизнесом и инвестициями в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. В 2016 году Батурина приобрела земельный участок на Кипре и несколько офисных зданий в Нью-Йорке.​

Елена Рыболовлева
Елена Рыболовлева
(Фото: из личного архива)

Состояние: $600 млн

Рыболовлева второй год подряд занимает второе место в рейтинге, в 2016 году она оказалась в нем после завершения суда с бывшим мужем Дмитрием Рыболовлевым, ранее владевшим контрольным пакетом акций «Уралкалия». По его итогам она получила около $600 млн и два дома в Швейцарии.

Наталия Филева
Наталия Филева
(Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Состояние: $600 млн

Должность: председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7»

В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филевы выкупили у сотрудников акции авиакомпании «Сибирь», на базе подразделений которой в 200 году возникла группа S7. В 2016 году ее авиакомпании — «Сибирь» и «Глобус» — обслужили 13,2 млн пассажиров.

Ольга Белявцева
Ольга Белявцева
(Фото: Валерий Морев / ТАСС)

Состояние: $450 млн

Должность: член совета директоров компании «Прогресс Капитал»

В октябре 2016 года Белявцева продала корпорации Mondi Group ООО «Бипак», выпускающее гофрокартон и упаковку для пищевых и сельскохозяйственных продуктов, за 2,83 млрд руб.

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
(Фото: из личного архива)

Состояние: $420 млн

Должность: генеральный директор интернет-магазина Wildberries

В 2004 году супруги Татьяна и Владислав Бакальчук основали интернет-магазин Wildberries, в настоящее время являющийся крупнейшим онлайн-магазином одежды и обуви на российском рынке: ежедневно его посещает более 1 млн человек, которые совершают более 100 тыс. заказов.

Евгения Гурьева
Евгения Гурьева
(Фото: из личного архива)

Состояние: $400 млн

Должность: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева

Супруга крупнейшего акционера группы «ФосАгро» Андрея Гурьева с 2007 года владеет 4,82% акций холдинга.

Татьяна Кузнецова

Состояние: $400 млн

Должность: заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»

В 2002 году Кузнецова возглавила юридический департамент «Новатэка», спустя три года компания провела IPO и раскрыла доли менеджмента — Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций стоимостью $140 млн. Капитализация «Новатэка» тогда оценивалась в $5 млрд, сейчас рыночная стоимость компании превышает $30 млрд.

Наталья Луценко

Состояние: $400 млн

Должность: совладелец группы «Содружество»

Супруги Александр и Наталья Луценко ​начали совместный бизнес с торговли кормами и кормовыми добавками в 1994 году, в настоящее время группа «Содружество» — один из крупнейших переработчиков семян масличных в Европе.

Марина Седых
Марина Седых
(Фото: пресс-служба ООО «ИНК» )

Состояние: $350 млн

Должность: генеральный директор Иркутской нефтяной компании

Седых долгое время работала юристом, в том числе в производственных предприятиях. В 2000 году она стала генеральным директором Иркутской нефтяной компании, эту должность она занимает до сих пор.

Ирина Абрамович
Ирина Абрамович
(Фото: Кирилл Тулин / «Коммерсантъ»)

Состояние: $300 млн

Бывшая супруга Романа Абрамовича при разводе с ним в 2007 году получила около £150 млн, три дома в Лондоне и поместье в графстве Западный Сассекс.

Теги: мультимедиа
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