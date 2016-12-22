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Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея
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Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея
Общество, 09:19
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Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея
В США по естественным причинам умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год. Жизнь издателя всемирно известного журнала и основателя компании Playboy Enterprises — в фотогалерее РБК
Фото: AP

Хефнер просматривает пробные листы очередного номера журнала Playboy в Чикаго в 1961 году

Первый номер журнала Playboy вышел 1 декабря 1953 года
Фото: AP

Хефнер спасает одного из купальщиков в бассейне у своих апартаментов за $400 тыс. 20 июня 1961 года.

Фото: AP

Хефнер в своем самолете. 1970 год.

Фото: George Brich / AP

Модели Playboy встречают Хефнера после первого полета на его новом лайнере DC-9. 17 марта 1970 года.

Фото: AP

Дочь Хефнера Кристи в окружении моделей Playboy во время вечеринки в Playboy Club в Лондоне. 28 октября 1976 года. 

Фото: AP

Хью Хефнер на открытии именной звезды на «аллее славы» в Лос-Анджелесе. 10 апреля 1980 года.​


 
Фото: AP

Хефнер позирует вместе с моделями Playboy в Playboy Club в Лос-Анджелесе. 25 июня 1986 года.

Фото: Rhonda Birndorf / AP

Хефнер вместе со своей женой Кимберли в своем доме в Холмби-Хилс в Лос-Анджелесе​. 10 января 1996 года.


 
Фото: Fred Prouser / Reuters
Хефнер в окружении моделей Playboy. Август 2000 года.
Фото: Reuters
Хефнер празднует свой 75-й день рождения. 2001 год.
Фото: Robert Galbraith RG / PN / Reuters

Хефнер со своей бывшей девушкой Барби Бентон и настоящей Холли Мэдисон в Беверли-Хиллз. 12 июля 2005 года. ​

Фото: Damian Dovarganes / AP

В 2010 год Хефнер пожертвовал $900 тыс. на сохранение пика Куэнга, где находятся знаменитые буквы Hollywood. На фотографии Арнольд Шварценеггер и чиновники Лос-Анджелеса объявляют об успехе кампании по спасению пика.

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Хефнер в аэропорту Станстед в Лондоне, где вскоре откроется новый клуб Playboy. 2 июня 2011 года.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Хефнер в своем особняке.
Авторы: Павел Казарновский, Сергей Зимин.
Теги: мультимедиа , Playboy , Хью Хефнер
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