Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея

Хефнер просматривает пробные листы очередного номера журнала Playboy в Чикаго в 1961 году
Хефнер спасает одного из купальщиков в бассейне у своих апартаментов за $400 тыс. 20 июня 1961 года.
Хефнер в своем самолете. 1970 год.
Модели Playboy встречают Хефнера после первого полета на его новом лайнере DC-9. 17 марта 1970 года.
Дочь Хефнера Кристи в окружении моделей Playboy во время вечеринки в Playboy Club в Лондоне. 28 октября 1976 года.
Хью Хефнер на открытии именной звезды на «аллее славы» в Лос-Анджелесе. 10 апреля 1980 года.
Хефнер позирует вместе с моделями Playboy в Playboy Club в Лос-Анджелесе. 25 июня 1986 года.
Хефнер вместе со своей женой Кимберли в своем доме в Холмби-Хилс в Лос-Анджелесе. 10 января 1996 года.
Хефнер со своей бывшей девушкой Барби Бентон и настоящей Холли Мэдисон в Беверли-Хиллз. 12 июля 2005 года.
В 2010 год Хефнер пожертвовал $900 тыс. на сохранение пика Куэнга, где находятся знаменитые буквы Hollywood. На фотографии Арнольд Шварценеггер и чиновники Лос-Анджелеса объявляют об успехе кампании по спасению пика.
Хефнер в аэропорту Станстед в Лондоне, где вскоре откроется новый клуб Playboy. 2 июня 2011 года.