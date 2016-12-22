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Дорогие дамы: самые состоятельные жены российских госслужащих
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Дорогие дамы: самые состоятельные жены российских госслужащих
Общество, 15:09
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Дорогие дамы: самые состоятельные жены российских госслужащих

Forbes составил рейтинг самых состоятельных жен российских госслужащих. Оказалось, что все они​ гораздо богаче своих мужей. На первом месте — жена ​президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, которая в 2016 году заработала, согласно декларации, в 313 раз больше, чем муж.

Топ-10 самых состоятельных жен российских госслужащих — в обзоре РБК.
 

Гульсина Минниханова, жена президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
Фото: Максим Туманов / ТАСС

Муж: президент Татарстана Рустам Минниханов

Доход в 2016 году: 2,3 млрд руб.

Заработала в 313 раз больше мужа.

Источник дохода: совладелица компании «Лучано» (спа-комплекс, отель, ресторан). В 2015 год активы всех трех компаний оценивались примерно в 1 млрд руб.



 

Раиса Бредний, жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бредния
(Фото: ATManagement Group Ростов-на-Дону / YouTube)

Муж: депутат городского совета Улан-Удэ Вадим Бредний

Доход в 2016 году: 1,9 млрд руб.

Заработала в два раза больше мужа.

Источник дохода: упр​авляющий директор компании «Титан», в которую входят одноименная сеть продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.

 

Ольга Богомаз, жена губернатора Брянской области Александра Богомаза
Фото: из личного архива

Муж: губернатор Брянской области Александр Богомаз

Доход в 2016 году: 864 млн руб.

Заработала в 240 раз больше мужа.

Источник дохода: совладелица фермерского хозяйство «Богомаз» (13 тыс. га в трех районах области), производящего картофель.

Екатерина Игнатова, жена гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезова
Фото: из личного архива

Муж: генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 

Доход в 2016 году: 848,5 млн руб.

Заработала в четыре раза больше мужа.

Источник дохода: акции банка МФК (13,14%)

Елена Некрасова, жена депутата ГД Александра Некрасова (на фото)
Фото: из личного архива

Муж: депутат Государственной думы Александр Некрасов

Доход в 2016 году: 646 млн руб.

Заработала в 131 раз больше мужа.

Источник дохода: совладелец нескольких компаний, входящих в строительный холдинг «Лидер Групп», который в 1992 году был основан ее мужем. ГК «Лидер Групп» входит в первую десятку застройщиков страны по объемам жилищного строительства.

Имя неизвестно, жена депутата Воронежской области Григория Чуйко
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Муж: депутат Воронежской областной думы Григорий Чуйко

Доход в 2016 году: 531,3 млн руб.

Заработала в 885,5 раз больше мужа.

Источник дохода: совладелец производителя сельхозтехники «Воронежсельмаш»

Имя неизвестно, жена депутата Брянского горсовета народных депутатов Алексея Исаева
Фото: пресс-служба Брянского городского совета народных депутатов

Муж: депутат Брянского горсовета народных депутатов Алексей Исаев

Доход в 2016 году: 266,8 млн руб.

Заработала в 22 раза больше мужа.

Источник дохода: неизвестен

Имя неизвестно, жена депутата Думы Ставропольского края Анатолия Жданова
Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

Муж: депутат Думы Ставропольского края Анатолий Жданов

Доход в 2016 году: 228,9 млн руб.

Заработала в 71 раз больше мужа.

Источник дохода: неизвестен

Людмила Воробьева, жена заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Муж: заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

Доход в 2016 году: 225,1 млн руб.

Заработала в 41 раз больше мужа.

Источник дохода: владеет (75%) группой «Гранд Лэнд» (недвижимость)

Имя неизвестно, жена депутата Госдумы Сергея Петрова
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Муж: депутат Государственной думы Сергей Петров

Доход в 2016 году: 220,9 млн руб.

Заработала в четыре раза больше мужа.

Источник дохода: по данным СМИ, совладелец девелоперской компании «СВП Групп» (продажа земельных участков)

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Forbes , Рустам Минниханов , благосостояние
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