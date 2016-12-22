Дорогие дамы: самые состоятельные жены российских госслужащих

Forbes составил рейтинг самых состоятельных жен российских госслужащих. Оказалось, что все они гораздо богаче своих мужей. На первом месте — жена президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, которая в 2016 году заработала, согласно декларации, в 313 раз больше, чем муж.
Топ-10 самых состоятельных жен российских госслужащих — в обзоре РБК.
Муж: президент Татарстана Рустам Минниханов
Доход в 2016 году: 2,3 млрд руб.
Заработала в 313 раз больше мужа.
Источник дохода: совладелица компании «Лучано» (спа-комплекс, отель, ресторан). В 2015 год активы всех трех компаний оценивались примерно в 1 млрд руб.
Муж: депутат городского совета Улан-Удэ Вадим Бредний
Доход в 2016 году: 1,9 млрд руб.
Заработала в два раза больше мужа.
Источник дохода: управляющий директор компании «Титан», в которую входят одноименная сеть продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.
Муж: губернатор Брянской области Александр Богомаз
Доход в 2016 году: 864 млн руб.
Заработала в 240 раз больше мужа.
Источник дохода: совладелица фермерского хозяйство «Богомаз» (13 тыс. га в трех районах области), производящего картофель.
Муж: генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Доход в 2016 году: 848,5 млн руб.
Заработала в четыре раза больше мужа.
Источник дохода: акции банка МФК (13,14%)
Муж: депутат Государственной думы Александр Некрасов
Доход в 2016 году: 646 млн руб.
Заработала в 131 раз больше мужа.
Источник дохода: совладелец нескольких компаний, входящих в строительный холдинг «Лидер Групп», который в 1992 году был основан ее мужем. ГК «Лидер Групп» входит в первую десятку застройщиков страны по объемам жилищного строительства.
Муж: депутат Воронежской областной думы Григорий Чуйко
Доход в 2016 году: 531,3 млн руб.
Заработала в 885,5 раз больше мужа.
Источник дохода: совладелец производителя сельхозтехники «Воронежсельмаш»
Муж: депутат Брянского горсовета народных депутатов Алексей Исаев
Доход в 2016 году: 266,8 млн руб.
Заработала в 22 раза больше мужа.
Источник дохода: неизвестен
Муж: депутат Думы Ставропольского края Анатолий Жданов
Доход в 2016 году: 228,9 млн руб.
Заработала в 71 раз больше мужа.
Источник дохода: неизвестен
Муж: заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев
Доход в 2016 году: 225,1 млн руб.
Заработала в 41 раз больше мужа.
Источник дохода: владеет (75%) группой «Гранд Лэнд» (недвижимость)
Муж: депутат Государственной думы Сергей Петров
Доход в 2016 году: 220,9 млн руб.
Заработала в четыре раза больше мужа.
Источник дохода: по данным СМИ, совладелец девелоперской компании «СВП Групп» (продажа земельных участков)