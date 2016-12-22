Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж

На улице Вавилова на юго-западе Москвы прошли согласованные с властями шествие и митинг против снова пятиэтажек. В митинге, по данным «Белого счетчика», приняли участие около 5 тыс. человек. Организаторами акции выступили ПАРНАС, «Яблоко», Партия 5 декабря, «Демократический выбор».
На митинге выступили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и др. Главными лозунгами стали: «Собянина под снос», «Город для людей», «Сносу нет». Подробнее в фоторепортаже РБК: