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Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж
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Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж
Общество, 10:22
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Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж
Поздно вечером 26 сентября на Украине, в городе Калиновка Винницкой области, загорелся склад с 188 000 т боеприпасов. Среди горящего оружия — РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». По предварительным данным, пострадали два человека
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Пожар начался примерно в 22.00 по местному времени
Фото: Юрий Басюк/ Reuters
Фото: dsns.gov.ua
В ликвидации пожара, помимо основных средств, использовались два пожарных танка и три пожарных поезда
Фото: Юрий Басюк/ Reuters
По словам очевидцев, сначала был слышен взрыв, а потом они увидели яркие вспышки
Фото: svetka_kolesnyk / instagram
К утру 27 сентября из Калиновского района были эвакуированы 28 300 человек, из них примерно 20 000 покидают зону бедствия собственными силами
Фото: dsns.gov.ua
Местные пожарные рассказали о ликвидации возгорания четырех жилых домов в зоне горения военного склада
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
В зоне пожара на площадке танковых боеприпасов также прогремели взрывы
Фото: dsns.gov.ua
В тушении были задействованы почти 700 человек и около 150 единиц специальной техники
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Для сохранения имущества эвакуированных жителей полиция перекрыла все въезды в Калиновку. Также ограничено движение по трассам «Винница — Киев» и «Житомир — Могилев-Подольский»
Теги: мультимедиа , пожар , Винницкая область
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