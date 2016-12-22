Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания

Пассажиры компании «ВИМ-Авиа», о финансовых проблемах которой стало известно на прошлой неделе, остаются в аэропортах России и за границей. Утром 26 сентября были отменены более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов. Что происходит с пассажирами авиакомпании — в фотогалерее РБК.

Утром 26 сентября авиакомпания отменила более 20 регулярных рейсов и более 10 чартерных рейсов в 3 российских городах и 6 зарубежных странах (Болгария, Италия, Испания, Греция, Турция и Кипр). В аэропортах могут находиться до 2 тыс. туристов, купивших билеты «ВИМ-Авиа». До конца года компания должна перевезти около 200 тыс. пассажиров. Проблемы у компании возникли из-за задолженности перед российскими и иностранными аэропортами и поставщиками топлива. 26 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила , что сумма общей кредиторской задолженности компании составляет от 3 млрд до 10 млрд руб. 25 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров авиакомпании по статье «мошенничество». Компания сообщила о решении прекратить чартерные перевозки. Перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа» будут семь авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Из бюджета на эти цели им будет выделено 200 млн руб. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году чистая прибыль «ВИМ-Авиа» составила 89 млн руб. при выручке 17,2 млрд руб. Чистый финансовый долг составил 7 млрд руб.

