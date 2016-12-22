От чипсов до мытья окон: на чем зарабатывали первые советские кооператоры

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Михаил Ходорковский

В конце 1987 года Михаил Ходорковский (на фото 1992 года) на базе Межотраслевого центра научно-технического творчества молодежи (НТТМ) при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ создал государственно-кооперативное объединение «Межотраслевые научно-технические программы», или «Менатеп». Затем, еще до принятия закона о кооперации, Ходорковский открыл один из первых в стране компьютерных кооперативов «Нигма», который закупал компьютерную технику, снабжал компьютеры программами и продавал их организациям.

Что дальше

В 1988 году Ходорковский инициировал создание Коммерческого инновационный банка научно-технического прогресса (КИБ НТП). Чтобы привлечь необходимые средства для уставного фонда банка, предприниматель одним из первых воспользовался телевизионной рекламой, чтобы продавать ценные бумаги населению. Вскоре Ходорковский стал председателем правления банка. Банк финансировал различные торговые операции и одним из первых начал заниматься операциями с покупкой и продажей валюты. В мае 1990 года Ходорковский стал генеральным директором вновь образованного межбанковского объединения «Менатеп». В 1995 году банк «Менатеп» получил право на участие в аукционе на покупку пакета акций госкомпании ЮКОС, и Ходорковский с партнерами стал совладельцем 78% акций компании. В 2003 году Ходорковского задержали, а в 2005 году признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса. На свободу предприниматель вышел только в 2013 году, после чего покинул Россию. В 2015 году Ходорковского объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году.

Чем занимается сегодня

Ходорковский живет в Лондоне и занимается общественно-политическим движением «Открытая Россия». В 2016 году он вернулся в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2017 году его состояние оценивается в $600 млн.