Самые известные жертвы группировки «Шалтай-Болтай»

Аркадий Дворкович

В июле 2014 года группа выложила в открытый доступ фрагменты из личной почты вице-премьера России Аркадия Дворковича. Архив содержит входящие письма за июнь—июль 2014 года. В числе прочего была опубликована информация о возможной реструктуризации «Мечела», планах по проведению налогового маневра в нефтяной отрасли, предлагаемых Минфином, и другие документы.

После публикации этой информации сайт хакерской группы «Шалтая-Болтая» был недоступен. Вместо сайта появлялась заглушка с уведомлением, что доступ к ресурсу ограничен по решению органов государственной власти. Впрочем, вскоре сайт был разблокирован, Минфин впоследствии заказал систему защиты информации от внешних угроз и злонамеренных действий своих сотрудников за 105 млн руб.