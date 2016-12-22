Самые известные жертвы группировки «Шалтай-Болтай»

Группировка стала известна в конце 2013 года, после того как на ее сайте был опубликован текст новогоднего обращения президента России Владимира Путина за несколько часов до начала трансляции.
В июле 2014 года группа выложила в открытый доступ фрагменты из личной почты вице-премьера России Аркадия Дворковича. Архив содержит входящие письма за июнь—июль 2014 года. В числе прочего была опубликована информация о возможной реструктуризации «Мечела», планах по проведению налогового маневра в нефтяной отрасли, предлагаемых Минфином, и другие документы.
После публикации этой информации сайт хакерской группы «Шалтая-Болтая» был недоступен. Вместо сайта появлялась заглушка с уведомлением, что доступ к ресурсу ограничен по решению органов государственной власти. Впрочем, вскоре сайт был разблокирован, Минфин впоследствии заказал систему защиты информации от внешних угроз и злонамеренных действий своих сотрудников за 105 млн руб.
В августе того же года был взломан Twitter-аккаунт Дмитрия Медведева. От его имени там появилось сообщение: «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите». В пресс-службе правительства отставку премьер-министра опровергли.
В тот же день хакерская группа «Шалтай-Болтай» намекнула на свою причастность ко взлому микроблога премьер-министра, об этом сообщил в Twitter пользователя @b0ltai2. Этот аккаунт был создан после того, как «основной» микроблог @boltai был заблокирован на территории РФ по решению Роскомнадзора. Тогда же в блоге группы была опубликована переписка, которая, по утверждению его авторов, принадлежит премьер-министру.
В октябре 2014 года авторы блога Shaltay Boltay опубликовали переписку, одной из сторон якобы выступил руководитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова Юрий Газарян. Человек с таким именем и фамилией работал заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. В материалах описана ситуация в российской банковской системе, в том числе в отдельных кредитных организациях, с оценкой «катастрофическая».
В январе 2015 года хакерская группа выставила на продажу якобы переписку пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, в том числе и с тщательно охраняемого домена gov.ru. Примерная стоимость — $35 тыс. В лоте анонсировалась переписка Тимаковой с бывшим руководителем «РИА Новости» Светланой Миронюк и информация о встрече с основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.
Источник РБК в правительстве обратил внимание, что одно из выложенных писем — с домена gov.ru. Электронная переписка была продана за 150 биткоинов, или $34 тыс.
В апреле того же года была опубликована якобы переписка главы Роскомнадзора Александра Жарова. Архив, выложенный хакерами, содержал почти 2 тыс. писем, в их числе — переписка с генеральным директором радиостанции «Эхо Москвы» Михаилом Деминым. Также в архиве содержались письма, которые, предположительно, принадлежат заместителю Жарова Максиму Ксензову и бизнесмену Константину Малофееву.
В середине 2016 года хакеры группы «Шалтай-Болтай» анонсировали продажу переписки руководителя холдинга News Media Арама Габрелянова. Стартовая цена составила 10 биткоинов (на тот момент $6825). Покупатель переписки разрешил публикацию архива в свободном доступе.
В своих письмах Габрелянов обсуждал политику изданий своего холдинга и различные публикации. В числе прочего была опубликована переписка Габрелянова с занимавшим пост представителя Следственного комитета Владимиром Маркиным.