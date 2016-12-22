Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства

Алишер Усманов, бизнесмен, основатель USM Holdings

В августе 2013 года в интервью изданию Forbes Алишер Усманов рассказал, что у него нет наследников, а по поводу конкретной формы благотворительности обещал подумать. «Родственники мои вполне обеспечены, они состоятельные люди и не нуждаются в моем наследстве. Что касается того, чтобы оставить средства в пользу благотворительного фонда — я надеюсь, Аллах даст мне жизни, и я подумаю. Но обязательно создам фонды, в которых вижу жизненную необходимость: фонды, которые будут связаны с развитием науки, искусства и спорта в России и на моей исторической родине, в Узбекистане», — сказал он.