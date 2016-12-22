Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей

Игорь Малашенко. Начальник предвыборного штаба

63 года.

Политолог, журналист. В декабре 1991 года начал работу на «Первом канале». Спустя полгода стал гендиректором РГТРК «Останкино». Проводил кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, отвечал в штабе за информационную политику. Одним из ярких эпизодов кампании стал выход антикоммунистической газеты «Не дай бог!». Был одним из создателей и руководителей НТВ, когда владельцем телеканала был олигарх Владимир Гусинский. Бывший гендиректор канала RTVi.

Женат на журналистке Божене Рынске.

Цитата: «Если мы доживем до очередного поворота в истории России, мы, наверное, с изумлением увидим людей, которые сегодня с пеной у рта отстаивают одну точку зрения, а завтра — будут отстаивать другую. И мы никогда не ответим на вопрос: они изменились? А они не изменились — изменились обстоятельства».