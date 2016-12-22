Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей

Ксения Собчак, на прошлой неделе объявившая о своем намерении стать кандидатом в президенты, 24 октября провела пресс-конференцию, в рамках которой объявила имена тех, кто войдет в ее команду. Главой предвыборного штаба станет один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко. Режиссер и сценарист, учредитель фонда «Выход» Авдотья Смирнова займется темами инклюзивного образования.
63 года.
Политолог, журналист. В декабре 1991 года начал работу на «Первом канале». Спустя полгода стал гендиректором РГТРК «Останкино». Проводил кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, отвечал в штабе за информационную политику. Одним из ярких эпизодов кампании стал выход антикоммунистической газеты «Не дай бог!». Был одним из создателей и руководителей НТВ, когда владельцем телеканала был олигарх Владимир Гусинский. Бывший гендиректор канала RTVi.
Женат на журналистке Божене Рынске.
Цитата: «Если мы доживем до очередного поворота в истории России, мы, наверное, с изумлением увидим людей, которые сегодня с пеной у рта отстаивают одну точку зрения, а завтра — будут отстаивать другую. И мы никогда не ответим на вопрос: они изменились? А они не изменились — изменились обстоятельства».
48 лет.
Сценарист, публицист, телеведущая, учредитель фонда «Выход», занимающегося помощью в решении проблем аутизма. В разные годы работала в газете «Коммерсантъ», журнале «Столица». Сценарист и режиссер таких фильмов, как «Связь», «Отцы и дети», «Кококо», «Петербург. Только по любви». Вместе с писательницей Татьяной Толстой вела программу «Школа злословия» на НТВ, которая в 2003 году получила премию ТЭФИ.
В 2012 году вышла замуж за главу «Роснано» Анатолия Чубайса.
Цитата: «Ксеньанатольна — панк. Тру панк. Как солистка неадекватного балета мусульманского джаза «Тупые» заявляю: буду голосовать сердцем».
59 лет.
Юрист, профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ. Работала в аппарате Госдумы третьего—четвертого созывов в чине советник первого класса, в Думе пятого созыва — помощником заместителя председателя.
Специализируется на избирательных спорах и юридическом обеспечении выборов. Участвовала в рассмотрении дела о действительности результатов выборов в Госдуму 2003 года, о лишении полномочий депутата Геннадия Гудкова. С 2006 по 2014 год была адвокатом Михаила Ходорковского. До 2009 года входила в КПРФ. Выступила против запрета в России фильма «Невинность мусульман».
Входила в Общественную палату РФ (2010–2014). Является автором и ведущим междисциплинарного воркшопа «Читаем Конституцию».
Дочь последнего председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова.
42 года.
Журналист, директор фонда «СПИД. Центр». В разные годы работал в таких изданиях, как «Коммерсантъ», «Независимая газета», Vogue, в издательском доме Independent Media, на канале НТВ. На выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова.
Был создателем канала «Kontr TV», который покинул в 2013 году. По сообщениям СМИ, учредителем телеканала был фонд «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ), созданный по инициативе администрации президента. Сам Красовский в интервью рассказывал, что Kontr TV — кремлевский проект, основная цель которого, по его мнению, — пропаганда.
В 2012 году, во время обсуждения закона о запрете пропаганды гомосексуализма, сделал публичное заявление о своей гомосексуальной ориентации: «Я гей, и при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной думы».
Цитата: «Кто бы ни назывался начальником избирательного штаба, руководителем кампании, все равно этой кампанией будет руководить Ксения Собчак. <...> Это просто принцип ее жизни, она всю ответственность берет на себя. Совершенно не важно, какая будет фамилия этого человека. Честно могу сказать: это буду не я».
Политтехнолог. Работал со штабами Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Цитата: «Я всегда работал и буду работать с теми, кто мне симпатичен как человек и как политик, чьи идеи трогают душу».
Медиаменеджер, директор по внешним связям проекта «Сноб». Работала в журналах «Афиша», Time Out, «Большой город», на телеканале «Дождь», на радиостанции «Сити ФМ» и «Говорит Москва» (94,8 fm), где ведет программу «Культ города».
49 лет.
Директор Центра исследований постиндустриального общества. Экономист и социолог. Член Совета по внешней и оборонной политике и Российского совета по международным делам, автор книги «Как санкции ударят по России». Одна из его статей «Власть — от Бога, Бог — от власти» была включена в федеральный список экстремистских материалов решением Центрального районного суда города Омска, но потом это решение было отменено.
52 года.
Оператор, режиссер. Работал над такими программами, как «50х50», «Горячая десятка», «Песня года», «Утренняя почта», «Звуковая дорожка». Известен как режиссер более 150 клипов и рекламных роликов.