Парад в честь Дня независимости Украины в Киеве. Фоторепортаж

24 августа в центре Киева прошел военный парад по случаю Дня независимости Украины. В мероприятии приняли участие военные из НАТО, министры обороны, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис. Как это было — в фотогалерее РБК
В торжественных мероприятиях в Киеве по случаю 26-й годовщины независимости Украины приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих, сообщает украинский телеканал «24»
Кроме украинских военнослужащих по улицам прошли десять иностранных подразделений, девять из которых представляли страны НАТО
На военном параде присутствовали министры обороны 11 стран, в том числе Великобритании, Польши, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии
По случаю празднования Дня независимости Украины в Киев прибыл также глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает телеканал «112 Украина»
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде, заявил, что «самое худшее, самое сложное, самое мучительное уже позади». «Мы возобновили рост ВВП и дальнейшие прогнозы положительные», — отметил он.
В этом году вместо парада военной техники в центре Киева была организована выставка. На Крещатике были представлены новые образцы техники, которые еще не демонстрировались на Украине. После окончания выставки всю технику доставят в зону АТО, передает телеканал «24».
Во время своего выступления Петр Порошенко также заявил, что в случае обострения обстановки в зоне конфликта на востоке страны армию готовы пополнить 130 тыс. резервистов, имеющих реальный боевой опыт