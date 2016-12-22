Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

В январе 2016 года в американской лотерее Powerball был разыгран крупнейший джекпот в истории на сумму более $1,5 млрд. Угадать выигрышную комбинацию удалось обладателям трех билетов, каждый из которых решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет. По этой причине сумма выплаты составила $327,8 млн каждому. Эта лотерея вызвала серьезный ажиотаж в стране — организаторы ожидали, что доход от продажи билетов достигнет $1,3 млн в минуту в вечерние часы пик.
В июле 2016 года участники еще одной популярнейшей американской лотереи Mega millions смогли сорвать джекпот на сумму в $536 млн. Победители, купившие билет в штате Индиана, предпочли не раскрывать личности, чтобы не подвергать опасности своих детей. Они также предпочли получить свой выигрыш одним платежом — он составил около $378 млн.
До сегодняшнего дня самый большой выигрыш в Powerball на один билет состоялся в 2013 году. Тогда в той же лотерее было разыграно $590,5 млн, а обладательницей счастливого билета стала 84-летняя американка из Флориды. Победительница предпочла получить выигрыш одной выплатой, ее размер составил $370,8 млн.
За два месяца до этого в Powerball был разыгран джекпот в $429,6 млн. Обладательницами выигрыша стали 70-летняя жительница Нью-Джерси и семь ее дочерей, одна из которых назвала случившееся «вмешательством бога» и «настоящим шоком». По ее словам, семья решила первым делом оплатить ипотеку и кредиты на образование. Они также решили не растягивать выплаты на 30 лет, поэтому получили $284 млн.
В наиболее популярной в Европе лотерее EuroMillions суммы выигрышей также огромны. Наибольший джекпот здесь составляет €190 млн, и с момента основания лотереи в 2004 году его выиграли дважды. В 2012 году обладателями этой суммы стали Адриан и Джиллиан Бэйфорд из Великобритании, а в 2014 году выигрышную комбинацию угадал житель Португалии.
В июне 2017 года, за два месяца до нынешнего рекорда, в Powerball был разыгран еще один крупный джекпот в $447,8 млн (единовременная выплата $279,1). Победитель купил билет в Калифорнии, в небольшом магазине, продающем алкоголь. Организаторы лотереи решили поощрить и продавцов, которым выписали чек на $1 млн.
Крупнейший выигрыш за всю историю российских лотерей в мае 2017 года достался жителю Сочи, который купил билет «Гослото» «6 из 45». Сумма выигрыша составила 364,686 млн руб. Рекорд пришелся на 2943-й тираж. Предыдущий рекордный для России выигрыш (358 млн) состоялся в 2016 году, его обладателем стал житель Новосибирска.