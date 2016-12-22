Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

Крупнейший джек-пот в истории

В январе 2016 года в американской лотерее Powerball был разыгран крупнейший джекпот в истории на сумму более $1,5 млрд. Угадать выигрышную комбинацию удалось обладателям трех билетов, каждый из которых решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет. По этой причине сумма выплаты составила $327,8 млн каждому. Эта лотерея вызвала серьезный ажиотаж в стране — организаторы ожидали, что доход от продажи билетов достигнет $1,3 млн в минуту в вечерние часы пик.