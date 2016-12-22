Девятка из Литл-Рока: как школьники боролись с расовой дискриминацией
Общество, 10:11
0
Девятка из Литл-Рока: как школьники боролись с расовой дискриминацией
В 1957 году в штате Арканзас девять чернокожих подростков впервые были зачислены в школу для белых, что повлекло многочисленные протесты и вооруженные столкновения. Как развивалось противостояние в Литл-Роке — в фотогалерее РБК
Фотогалерея 18 Фото
В 1868 году в США была принята Четырнадцатая поправка к Конституции, которая дала право гражданства любому родившемуся в США и уравняла всех граждан перед законом. Тем не менее чернокожее население продолжало подвергаться дискриминации, а в 1896 году расовая сегрегация была оформлена законодательно.