Отлитые в граните: самые известные ошибки на военных памятниках России

Памятник «Прощание славянки», 2014 год

Это не первый случай, когда в работах Щербакова появляются ошибки. В мае 2014 года, накануне Дня Победы, на площади Белорусского вокзала в Москве был установлен памятник «Прощание славянки», авторами которого стала группа молодых архитекторов под руководством Салавата Щербакова, в том числе его сын Сергей. Памятник представляет собой основную композицию — женщина прощается с солдатом, а по бокам — два герба с оружием, символизирующих начало Первой мировой и Великой Отечественной, которые Российская империя и СССР вели против Германии и ее союзников.

Вскоре выяснилось, что на гербе, символизирующем начало Великой Отечественной войны, изображена винтовка немецкого производства Mauser 98. Назвать виновника такой ошибки автор композиции не смог, через несколько дней немецкие маузеры с памятника спилили.