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Отлитые в граните: самые известные ошибки на военных памятниках России
Общество, 17:01
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Отлитые в граните: самые известные ошибки на военных памятниках России

На открытом 19 сентября в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову обнаружили схему штурмовой винтовки, созданной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Подобные ошибки скульпторов происходят достаточно часто, их обзор — в фотогалерее РБК.

Памятник Михаилу Калашникову, 2017 год
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ошибку на памятнике Михаилу Калашникову обнаружил военно- исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок. На своей странице в Facebook он сообщил, что на памятнике размещена схема штурмовой винтовки, созданной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Автор памятника Салават Щербаков в разговоре с РБК признал, что в проект «могла закрасться» ошибка.

Памятник «Прощание славянки», 2014 год
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Это не первый случай, когда в работах Щербакова появляются ошибки. В мае 2014 года, накануне Дня Победы, на площади Белорусского вокзала в Москве был установлен памятник «Прощание славянки», авторами которого стала группа молодых архитекторов под руководством Салавата Щербакова, в том числе его сын Сергей. Памятник представляет собой основную композицию — женщина прощается с солдатом, а по бокам — два герба с оружием, символизирующих начало Первой мировой и Великой Отечественной, которые Российская империя и СССР вели против Германии и ее союзников.

Вскоре выяснилось, что на гербе, символизирующем начало Великой Отечественной войны, изображена винтовка немецкого производства Mauser 98. Назвать виновника такой ошибки автор композиции не смог, через несколько дней немецкие маузеры с памятника спилили.

Памятник «Пропавшим без вести солдатам без могил», 1995 год
Фото: zavodfoto.livejournal.com

К 9 мая 2015 года была исправлена ошибка в надписи к памятнику «Пропавшим без вести солдатам без могил», установленном на Поклонной горе в Москве 20 годами ранее. На слитное написание «безвести» обратили внимание волонтеры движения по борьбе с ошибками на памятниках и баннерах еще в феврале 2013 года. Памятник, созданный украинским скульптором Валентином Знобой, был получен в подарок к 50-летней годовщине победы от жителей Украины.

Памятник «Скорбящий солдат», 2017 год
Фото: личная страница Юлии Налбандян в «Вконтакте»

В мае 2017 года в Ростове-на-Дону в канун Дня победы был установлен памятник «Скорбящий солдат». В надписи «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» горожане обнаружили ошибку: была пропущена буква в слове «героически». Скульптура была установлена по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на территории Кумженской рощи, где покоится прах более 2 тыс. бойцов. Позже ошибка была устранена.

Мемориал воинам 6-й Героической комсомольской батареи, 1959 год
Фото: @monument51ru / Twitter

В мае 2012 года была исправлена полувековая фактическая ошибка в Мемориале воинам 6-й Героической комсомольской батареи (на фото), торжественно открытом в Мурманске еще в 1959 году. На плите был неверно указан номер артиллерийского полка: вместо 143 стояло 14.

В августе 2014 года в Белгороде на торжественной церемонии открытия памятника воинам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, была обнаружена орфографическая ошибка

Автор: Галина Казакулова.
Теги: мультимедиа
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