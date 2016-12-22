Отлитые в граните: самые известные ошибки на военных памятниках России

На открытом 19 сентября в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову обнаружили схему штурмовой винтовки, созданной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Подобные ошибки скульпторов происходят достаточно часто, их обзор — в фотогалерее РБК.
Ошибку на памятнике Михаилу Калашникову обнаружил военно- исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок. На своей странице в Facebook он сообщил, что на памятнике размещена схема штурмовой винтовки, созданной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Автор памятника Салават Щербаков в разговоре с РБК признал, что в проект «могла закрасться» ошибка.
Это не первый случай, когда в работах Щербакова появляются ошибки. В мае 2014 года, накануне Дня Победы, на площади Белорусского вокзала в Москве был установлен памятник «Прощание славянки», авторами которого стала группа молодых архитекторов под руководством Салавата Щербакова, в том числе его сын Сергей. Памятник представляет собой основную композицию — женщина прощается с солдатом, а по бокам — два герба с оружием, символизирующих начало Первой мировой и Великой Отечественной, которые Российская империя и СССР вели против Германии и ее союзников.
Вскоре выяснилось, что на гербе, символизирующем начало Великой Отечественной войны, изображена винтовка немецкого производства Mauser 98. Назвать виновника такой ошибки автор композиции не смог, через несколько дней немецкие маузеры с памятника спилили.
К 9 мая 2015 года была исправлена ошибка в надписи к памятнику «Пропавшим без вести солдатам без могил», установленном на Поклонной горе в Москве 20 годами ранее. На слитное написание «безвести» обратили внимание волонтеры движения по борьбе с ошибками на памятниках и баннерах еще в феврале 2013 года. Памятник, созданный украинским скульптором Валентином Знобой, был получен в подарок к 50-летней годовщине победы от жителей Украины.
В мае 2017 года в Ростове-на-Дону в канун Дня победы был установлен памятник «Скорбящий солдат». В надписи «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» горожане обнаружили ошибку: была пропущена буква в слове «героически». Скульптура была установлена по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на территории Кумженской рощи, где покоится прах более 2 тыс. бойцов. Позже ошибка была устранена.
В мае 2012 года была исправлена полувековая фактическая ошибка в Мемориале воинам 6-й Героической комсомольской батареи (на фото), торжественно открытом в Мурманске еще в 1959 году. На плите был неверно указан номер артиллерийского полка: вместо 143 стояло 14.
В августе 2014 года в Белгороде на торжественной церемонии открытия памятника воинам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, была обнаружена орфографическая ошибка.