«Аллею правителей» в Москве пополнили бюстами лидеров СССР. Фоторепортаж
Общество, 15:36
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«Аллею правителей» в Москве пополнили бюстами лидеров СССР. Фоторепортаж
«Аллея правителей» в Петроверигском переулке пополнилась бюстами семи советских лидеров работы Зураба Церетели. Теперь бюсты древнерусских князей и российских императоров соседствуют с Лениным, Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Черненко и Горбачевым.
Новые бюсты осмотрел лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин (в центре) с автором бюстов Зурабом Церетели (справа)
Рядом с бюстом Сталина встала женщина с плакатом со стихотворением Анны Ахматовой «Защитникам Сталина»
Владимир Ленин
Иосиф Сталин
Никита Хрущев
Леонид Брежнев
Юрий Андропов
Константин Черненко
Михаил Горбачев
Борис Ельцин
Церетели заявил, что бюст первого президента России Бориса Ельцина появится 1 февраля, в день его рождения.