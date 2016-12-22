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Клиентские тиски: как потребители отсуживают компенсации у корпораций
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Клиентские тиски: как потребители отсуживают компенсации у корпораций
Бизнес, 16:06
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Клиентские тиски: как потребители отсуживают компенсации у корпораций

Жительница штата Калифорния отсудила $417 млн у холдинга Johnson & Johnson, сумев доказать в суде, что она заболела овариальным раком после многолетнего использования средства на основе талька. О том, как потребителям удавалось добиваться серьезных компенсаций у крупных компаний, — в обзоре РБК

Некачественные металлические имплантаты
Фото: Mel Evans / AP

Для компании Johnson & Johnson это не первое крупное судебное разбирательство. В декабре 2016 года федеральный суд в Далласе (Техас) обязал компанию и ее дочернюю структуру Depuy Orthopaedics выплатить более $1 млрд шести истцам по делу о некачественных тазобедренных имплантах, которые, по мнению суда, были неудачно спроектированы. Также в вину производителю ставилось, что он не предупредил клиентов о возможных рисках.

Тогда американские СМИ отмечали, что сумма выплат по вердиктам подобного рода часто сокращается при апелляциях. В качестве примера приводилось похожее дело, штрафные выплаты по которому были сокращены с $500 млн до $151 млн.

Вред курения
Фото: Nell Redmond / Bloomberg

Судебные дела о вреде курения рассматриваются в западных странах достаточно часто. В июне 2015 года в Канаде завершился процесс, длившийся более 15 лет. Группа истцов требовала у трех табачных компаний возмещения за недостаточное информирование о вреде курения. Суд признал табачных гигантов виновными и обязал их выплатить пострадавшим около $12 млрд — крупнейшую компенсацию в истории страны.

Крупнейший судебный иск в истории США также связан с курением — в 1998 году табачные компании согласились выплатить государству более $200 млрд штрафов. Позднее СМИ критиковали власти за то, что на борьбу с курением пошла лишь небольшая часть этой суммы.

В 2014 году суд в американском штате Флорида обязал вторую по величине табачную компанию США R.J. Reynolds Tobacco выплатить $23,6 млрд компенсации семье курильщика, скончавшегося от рака легких.

Побочные эффекты медицинских препаратов
Фото: Brendan McDermid / Reuters

В июле 2017 года американский суд обязал фармацевтическую компанию Abbvie выплатить $150 млн жителю штата Орегон, который обвинил производителя лекарств в недостаточном информировании о побочных эффектах увеличивающего уровень тестостерона в крови препарата. По мнению истца, побочные эффекты привели к тому, что он перенес инфаркт.

Суд установил, что компания напрямую невиновна в развитии патологии, однако пришел к выводу, что Abbvie в недостаточной степени информировала потребителей о возможных рисках при приеме сильнодействующего препарата. СМИ отмечали, что компенсация, скорее всего, будет отменена в вышестоящей инстанции.

Недостаточное информирование об условиях кредитования
Фото: Michael Dalder / Reuters

В декабре 2016 года австралийское подразделение компании BMW обязали выплатить клиентам около $57 млн. Суд установил, что фирма в недостаточной степени информировала покупателей об условиях кредитования, из-за чего у тех сложилось впечатление, что они могут позволить себе дорогостоящие автомобили. Потерпевшими были признаны около 15 тыс. человек.

Проблемы с гарантийным обслуживанием
Фото: Carlo Allegri / Reuters

В 2013 году компания Apple согласилась выплатить $53 млн по коллективному иску, который подали 153 тыс. клиентов. Пользователи первых поколений iPhone и iPod обратились в суд в связи с тем, что Apple необоснованно отказала им в гарантийном обслуживании гаджетов из-за попадания воды в устройства, в котором якобы были виноваты сами владельцы. В итоге было установлено, что на самом деле проблема заключалась в неисправности специального индикатора влажности.

Устранение дефектов в программном обеспечении автомобилей
Фото: Patrick Lux / EPA

В мае 2017 года стало известно, что автоконцерн Volkswagen выплатит $1,2 млрд компенсаций в США. Выплаты должны быть произведены в рамках «дизельного скандала», связанного с тем, что автопроизводитель занижал показатели вредных выбросов в атмосферу.

Было принято решение, что Volkswagen либо бесплатно устранит дефект в программном обеспечении автомобилей, из-за которого происходило занижение показателей, либо выплатит их владельцам денежную компенсацию.

Использование имен в рекламных целях
Фото: Jonathan Nackstrand / AFP

В августе 2013 года американский суд обязал Facebook заплатить пользователям соцсети около $20 млн из-за несанкционированного использования их имен в рекламе. В одном из приложений пользователи ставили лайки при просмотре каких-либо объявлений, затем информация о том, что им понравился товар, становилась доступной для других пользователей. Проблемы соблюдения конфиденциальности и монетизация рекламы стали в итоге поводом для иска.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , фотогалерея
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