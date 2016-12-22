Клиентские тиски: как потребители отсуживают компенсации у корпораций

Некачественные металлические имплантаты

Для компании Johnson & Johnson это не первое крупное судебное разбирательство. В декабре 2016 года федеральный суд в Далласе (Техас) обязал компанию и ее дочернюю структуру Depuy Orthopaedics выплатить более $1 млрд шести истцам по делу о некачественных тазобедренных имплантах, которые, по мнению суда, были неудачно спроектированы. Также в вину производителю ставилось, что он не предупредил клиентов о возможных рисках.

Тогда американские СМИ отмечали, что сумма выплат по вердиктам подобного рода часто сокращается при апелляциях. В качестве примера приводилось похожее дело, штрафные выплаты по которому были сокращены с $500 млн до $151 млн.