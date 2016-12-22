Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги

Неймар

Сумма неуплаты: €56,4 млн.

В марте 2016 года федеральный суд Сан-Паулу признал нападающего «Барселоны» Неймара виновным в неуплате налогов на сумму €56,4 млн. Об этом сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.

Согласно документам судебного заседания, Неймар использовал свой бизнес для уклонения от налогов в период с 2012 по 2014-й год. В результате суд обязал бразильского футболиста заплатить €45 млн, €15 млн из которых Неймар должен был выплатить еще до 2014 года, а €20 млн пришлись на пени и штрафы.