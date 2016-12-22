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Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги
Общество, 00:15
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Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги

Во вторник, 20 июня, главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов на сумму более €3 млн. У каких известных футболистов были проблемы с налоговыми органами​ и чем это закончилось — в обзоре РБК.
 

Неймар
Фото: Albert Gea Livepic / Reuters

Сумма неуплаты: €56,4 млн.

В марте 2016 года федеральный суд Сан-Паулу признал нападающего «Барселоны» Неймара виновным в неуплате налогов на сумму €56,4 млн. Об этом сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.

Согласно документам судебного заседания, Неймар использовал свой бизнес для уклонения от налогов в период с 2012 по 2014-й год. В результате суд обязал бразильского футболиста заплатить €45 млн, €15 млн из которых Неймар должен был выплатить еще до 2014 года, а €20 млн пришлись на пени и штрафы.

Диего Марадона
Фото: Andrew Boyers Livepic / Reuters

Сумма неуплаты: €40 млн.

В 2013 году завершился 30-летний судебный процесс в отношении Диего Марадоны. Футболист обвинялся итальянскими налогово-контрольными службами в уклонении от уплаты налогов на сумму около €40 млн.

В 2006 году итальянская полиция конфисковала у Марадоны сережки стоимостью в $6 тыс., а также часы Rolex общей стоимостью €10 тыс. Полицейские заявляли, что действуют согласно судебному ордеру, который разрешает им конфисковать у футболиста любые ценности в счет погашения задолженности.

После завершения судебной тяжбы итальянский суд признал неправомочными требования налоговых органов к Марадоне, а сам футболист, выступавший в конце 80-х — начале 90-х за итальянский клуб «Наполи», подал встречный иск с требованием компенсации морального ущерба в размере 40 млн евро, в неуплате которых его обвиняли.

Криштиану Роналду
Фото: Matthias Balk / AP

Сумма неуплаты: €14,7 млн.

В июне 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинения против игрока мадридского «Реала» за неуплату налогов в размере €14,7 млн. Как сообщали СМИ, Роналду намеренно использовал счета в офшорах, чтобы скрыть свои доходы за последние несколько лет. В частности, налоговая служба Испании утверждает, что футболист уклонялся от налогов с 2011 по 2014 год.

На следующий день после обращения испанской прокуратуры в суд на сайте футбольного клуба «Реал» появилось официальное заявление, в котором руководство выразило уверенность в невиновности футболиста. 

17 июня стало известно, что Криштиану Роналду готов выплатить €14,8 млн испанским властям, чтобы избежать тюремного заключения. Слушания по его делу назначены на 31 июля этого года.

В 2017 году Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии ​Forbes. Его состояние оценивается в $93 млн.

 

Лионель Месси
Фото: Albert Gea / Reuters

Сумма неуплаты: €4,1 млн.

В мае 2017 года Верховный суд Испании утвердил приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и его отцу Хорхе Орасио Месси, которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в €4,1 млн. Суд признал их виновными в эпизодах уклонения от уплаты налогов и приговорил обоих к 21 месяцу тюрьмы, что по испанскому законодательству заменяется условным сроком.

В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что Лионель Месси и его отец использовали сеть подставных фирм для сокрытия доходов. Речь шла о суммах, полученных от рекламных контрактов футболиста в 2007-2009 годах, в том числе с такими компаниями, как Danone, Adidas, PepsiCo и Procter & Gamble.

Сам футболист заявлял, что он «ничего не знал» о своих финансовых делах и не подозревал о каких-либо нарушениях, когда отец просил его подписать контракты или документы, связанные с правами на его изображения. ​

Жозе Моуринью
Фото: Martin Rickett / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Сумма неуплаты: €3,3 млн.

20 июня 2017 года испанская прокуратура обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в €3,3 млн. По данным ведомства, Моуринью нарушил финансовое законодательство в период с 2011 по 2012-й год, когда еще был главным тренером мадридского «Реала», не задекларировав доход от использования прав на свое изображение.

Португальский тренер отверг предъявленные ему обвинения, заявив, что за время работы в Испании он выплатил более €26 млн в счет налогов. Его слова опубликовал в своем Twitter спортивный редактор BBC Дэн Роун.

Лука Тони
Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

Сумма неуплаты: €1,7 млн.

В некоторых случаях к проблемам с законом приводят и ошибки налоговых консультантов. В мае 2014 года мюнхенский суд обвинил итальянского футболиста Луку Тони, который выступал за мюнхенскую «Баварию» в неуплате церковного налога, который составляет около 8-9% общего дохода. Налог является обязательным для членов религиозной общины. Общая сумма задолженности составила €1,7 млн.

Спортсмен, в свою очередь, подал в суд на налогового консультанта и заявил, что о необходимости уплаты церковного налога ему никто не сообщал. «Если бы я знал, сколько стоит быть католиком здесь, я бы незамедлительно покинул бы церковь», — сказал Тони в ходе одного из судебных заседаний.

В итоге суд Мюнхена обязал консультанта выплатить €1,25 млн из всей суммы задолженности, а также оплатить 75% издержек по этому делу.

Хавьер Маскерано
Фото: Urbanandsport / Zuma / ТАСС

Сумма неуплаты: €1,5 млн.

В январе 2016 года за уклонение от уплаты налогов еще один игрок «Барселоны» был приговорен к тюремному заключению, которое, как и в случае с Месси, заменяется на условный срок. По версии суда аргентинец Хавьер Маскерано не заплатил около €1,5 млн в 2011 и 2012 году. Футболист признал свою вину.

Помимо условного срока, суд также обязал Маскерано выплатить штраф в размере €800 тыс. Сам игрок позднее прокомментировал случившееся на своей странице в Twittter: «Я профессиональный спортсмен, у меня нет хорошего понимания налоговых и юридических вопросов».

Позже полузащитник «Барселоны» заявил на официальном сайте футбольного клуба, что достиг мирового соглашения с испанскими налоговыми органами. «На протяжении своей карьеры я был честным и ответственным, уважал своих партнеров, клубы, в которых играл, и страны, в которых жил. Эта ситуация с налогами сделала меня опытнее и сильнее», — говорится в сообщении.

Гус Хиддинк
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Сумма неуплаты: €1,4 млн.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк также был фигурантом делом о неуплате налогов. В 2007 году в Голландии он был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, штрафу в размере €45 тыс., а также обязывался выплатить недоплаченные налоги в размере €1,4 млн.

В 2002 и 2003 году Хиддинк указал в качестве места постоянного проживания бельгийский город Ахел, чем ввел в заблуждение налоговые органы. Суть обвинений заключалась в том, что тренер платил налоги именно в Бельгии, где ставка подоходного налога для лиц с высоким уровнем дохода составляет 33% против 52% в Голландии.

Фабио Каннаваро
Фото: Liu Dawei / Zuma / ТАСС

Сумма неуплаты: €1 млн.

В 2015 году бывшего капитана сборной Италии и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро ​обвиняли в неуплате налогов на сумму около €1 млн, позже власти Неаполя арестовали имущество футболиста. Однако Каннаваро вместе с женой и братом нарушил полицейский запрет, воспользовавшись бассейном возле арестованного дома и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.

Футболист не согласился с решением суда и подал апелляцию, в связи с чем исполнение приговора отложено до вынесения апелляционным судом окончательного решения.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев, Анна Ким
Теги: мультимедиа , налоги , Диего Марадона , Неймар , Лионель Месси , футболисты , Криштиану Роналду ...
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