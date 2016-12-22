В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца

Частица мощей святителя Николая Чудотворца прибыла 21 мая из итальянского Бари в Москву, где выставлена в храме Христа Спасителя. Они хранились в итальянском городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну. 22 мая православная церковь празднует перенесение мощей Святителя Николая в Бари из Мир Ликийских в 1087 году, к этому дню и был приурочено открытие доступа к мощам в Москве. Верующим, которые собираются поклониться мощам, советуют брать с собой воду и готовиться к очереди. По данным «Российской газеты», к 12-00 22 мая очередь на доступ к мощам растянулась на полтора километра (доступ откроют в 14-00 мск).

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