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В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца. Фоторепортаж
Материалы по теме Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца
13:26
В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца

Частица мощей святителя Николая Чудотворца прибыла 21 мая из итальянского Бари в Москву, где выставлена в храме Христа Спасителя. Они хранились в итальянском городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну. 22 мая православная церковь празднует перенесение мощей Святителя Николая в Бари из Мир Ликийских в 1087 году, к этому дню и был приурочено открытие доступа к мощам в Москве. Верующим, которые собираются поклониться мощам, советуют брать с собой воду и готовиться к очереди. По данным «Российской газеты», к 12-00 22 мая очередь на доступ к мощам растянулась на полтора километра (доступ откроют в 14-00 мск). 

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Верующие в очереди у храма Христа Спасителя в Москве
Теги
мультимедиа, Москва, РПЦ, Храм Христа Спасителя, мощи
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