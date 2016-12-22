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Каталонцы вышли на марш против ограничения автономии. Фоторепортаж
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Каталонцы вышли на марш против ограничения автономии. Фоторепортаж
Политика, 23:11
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Каталонцы вышли на марш против решения о роспуске правительства региона
Жители Каталонии в субботу, 21 октября, вышли на улицы Барселоны на марш протеста против планов Мадрида ограничить автономию региона и распустить региональное правительство. В шествии принимали участие в том числе глава женералитата Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Баселоны Ада Колау и члены городской администрации. Ранее в субботу премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что испанское правительство инициировало ограничение полномочий автономии и роспуск правительства региона. Соответствующий документ испанское правительство предало в сенат, который должен проголосовать по нему 21 октября.


 
Фото: Manu Fernandez / AP
Фото: Enrique Calvo / Reuters
Фото: Enrique Calvo / Reuters
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , фоторепортаж
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