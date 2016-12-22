Патент для НКВД: известные ученые и их изобретения, сделанные в «шарагах»

70 лет назад по обвинению в измене родине был арестован авиаконструктор Андрей Туполев. Приговоренный к 15 годам исправительно-трудовых лагерей, он отбывал наказание в КБ (конструкторское бюро) НКВД — ЦКБ-29 в Москве, которое прозвали туполевской шарагой.
«Шарашки», а позже и НИИ, и КБ тюремного типа, подчиненные НКВД, в которых работали заключенные ученые, инженеры и техники, получили широкое распространение в 1930-е годы, во время кампании массового террора против интеллигенции, получившей название «борьба с вредительством». В «шарашках» многие известные ученые отбывали наказание, разрабатывая военную и специальную технику под контролем НКВД. Именно в таких КБ были разработаны пикирующий бомбардировщик Пе-2 и фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2. Многие патенты того времени записывались на имя НКВД.
Жизнь одной из «шарашек» — спецтюрьмы в Марфино в Москве — описана в русской классической литературе: Александр Солженицын отбывал здесь срок и позже написал об этом роман «В круге первом».
Известные ученые, заключенные в «шарашки», их изобретения и дальнейшая судьба — в обзоре РБК.
Родился в 1888 году
Когда отбывал наказание: 1937–1941 годы
За что отбывал наказание: по обвинению во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации, передававшей чертежи советских самолетов иностранной разведке
Где отбывал наказание: КБ (конструкторское бюро) НКВД —ЦКБ-29 в центре Москвы (туполевская шарага)
Над чем работал в заключении: разработка самолетов гражданской и военной авиации
Чем известен: один из ведущих авиаконструкторов СССР, создал цельнометаллический двухмоторный ТБ-1 (считался одним из лучших в мире бомбардировщиков), четырехмоторный ТБ-3 и его сверхдальнюю версию АНТ-25, с помощью которой в 1937 году была осуществлена высадка экспедиции на Северном полюсе. После освобождения Туполева под его руководством были сконструированы первый отечественный реактивный гражданский самолет Ту-104, межконтинентальный пассажирский самолет Ту-114, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
Дальнейшая судьба: был освобожден от отбытия наказания со снятием судимости в 1941 году, а полностью реабилитирован в 1955 году. Продолжал заниматься авиастроением, умер в 1972 году.
Родился в 1883 году
Когда отбывал наказание: 1929–1931 годы
За что отбывал наказание: участие в антисоветской вредительской организации
Где отбывал наказание: ОКБ-29 (позднее — ЦКБ-29) в Бутырской тюрьме
Над чем работал в заключении: истребитель-биплан И-5. Массовое производство началось в конце 1932 года. Состоял на вооружении ВВС СССР с 1932 по 1939 год.
Чем известен: прославился в первую очередь как специалист по гидросамолетам и создатель первых советских истребителей. Под его руководством было построено около 80 моделей. Среди самых известных — летающая лодка М-5 и истребитель И-5.
Дальнейшая судьба: работал главным конструктором морского отдела, руководителем кафедры конструкции самолетов МАИ. Умер от лейкемии в 1938 году. Реабилитирован 25 июня 1993 года.
Родился в 1892 году
Когда отбывал наказание: 1929–1931 годы
За что отбывал наказание: участие в контрреволюционной вредительской организации, саботаже и срыве опытных работ
Где отбывал наказание: ОКБ-29 (позднее — ЦКБ-29) в Бутырской тюрьме
Над чем работал в заключении: истребитель-биплан И-5
Чем известен: Николай Поликарпов — один из основателей самолетостроения в СССР, под его руководством были созданы несколько десятков самолетов, среди которых первый советский истребитель И-1 и первый разведчик Р-1. К самым значимым его разработкам относят самолет У-2, который был задуман как учебный, но массово выпускался в разных модификациях как многоцелевой почти 30 лет подряд, а также истребители И-5 и И-16 (основной истребитель Красной армии до 1942 года).
Дальнейшая судьба: работал в ЦКБ-39 (Центральное конструкторское бюро), главным конструктором завода № 51 (cегодня — ОКБ и Опытный завод имени Сухого), в 1937 году был избран депутатом ВС СССР 1-го созыва. Умер в 1944 году от рака желудка.
Родился в 1897 году
Когда отбывал наказание: 1931–1933 годы
За что отбывал наказание: вредительство. По версии обвинения, он строил зернохранилище «Мастодонт» без чертежей и без гвоздей (считается уникальным сооружением, действительно построено без гвоздей в условиях дефицита стройматериалов). По мнению руководства города Камень-на-Оби (Алтайский край), где было построено зернохранилище, строение не выдержит такого количества зерна и развалится. «Мастодонт» простоял до середины 1990-х годов и сгорел при пожаре.
Где отбывал наказание: Специализированное бюро для заключенных-инженеров № 14 (Новосибирск) по проектированию угольных предприятий
Над чем работал в заключении: горно-шахтное оборудование для добычи угля
Чем известен: получил известность благодаря своим теоретическим работам в области космонавтики. В частности, рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. После освобождения участвовал в разработке проекта уникальной Крымской ветровой электростанции.
Дальнейшая судьба: во время ВОВ ушел добровольцем в народное ополчение, погиб 22 февраля 1942 года, похоронен в братской могиле.
Родился в 1981 году
Когда отбывал наказание: 1938–1940 годы
За что отбывал наказание: вредительство
Где отбывал заключение: ОКБ-29 (позднее — ЦКБ-29) в Бутырской тюрьме
Над чем работал в заключении: высотный трехместный истребитель, пикирующий бомбардировщик
Чем известен: Владимир Петляков долгое время работал под началом Андрея Туполева, но известность получил благодаря созданному в заключении пикирующему бомбардировщику Пе-2, одному из самых массовых самолетов СССР и основному фронтовому бомбардировщику ВВС РККА.
Дальнейшая судьба: был назначен главным конструктором завода № 39. В 1941 году получил Сталинскую премию I степени за выдающиеся успехи в создании пикирующих бомбардировщиков и принятии их на вооружение ВВС. Погиб в январе 1942 года, когда его самолет потерпел крушение. Причины катастрофы неизвестны до сих пор. Обвинения с Петлякова были полностью сняты только в 1956 году.
Родился в 1907 году
Когда отбывал наказания: 1940–1944 годы
За что отбывал наказания: вредительство
Где отбывал наказание: ЦКБ-29 в Москве, затем — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16 (там велись работы над ракетными двигателями новых типов)
Над чем работал в заключении: бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, реактивные установки, ракетные и авиационные двигатели
Чем известен: Сергей Королев — основоположник практической космонавтики, под его руководством были созданы первые советские космические аппараты. После освобождения на разработанных Королевым ракете Р-7 и корабле «Восток» Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Королев руководил и созданием первых советских баллистических ракет.
Дальнейшая судьба: в 1946 году был назначен главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), где разрабатывали баллистические ракеты дальнего действия, и начальником отдела по их разработке. Реабилитирован «за отсутствием состава преступления» в 1957 году. 4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли, разработанный под руководством Королева. Умер в 1966 году во время операции по удалению саркомы прямой кишки. Урна с прахом Королева захоронена в Кремлевской стене.
Родился в 1894 году
Когда отбывал наказание: 1940–1944 годы
За что отбывал наказание: был арестован по доносу о попытке заражения Москвы энцефалитом через городской водопровод
Где отбывал наказание: лагерь на Печоре
Над чем работал в заключении: препарат против пеллагры (один из видов авитаминоза, который является следствием длительного неполноценного питания). Запатентовал его, но свидетельство было записано на имя НКВД. Затем занимался изучением природы раковых опухолей.
Чем известен: Зильбер — один из основателей советской школы медицинской вирусологии. Ученый выделил вирус клещевого энцефалита и предложил меры по борьбе с ним. Изучил онкогенные вирусы и сформулировал вирусную теорию происхождения опухолей.
Дальнейшая судьба: был назначен научным руководителем Института вирусологии АМН СССР и возглавил отдел вирусологии и иммунологии опухолей Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР. Стал лауреатом Сталинской премии и Государственной премии СССР (посмертно за открытие патогенности вируса куриной саркомы Рауса для других классов животных). Умер в 1966 году.
Родился в 1896 году
Когда отбывал наказание: 1940–1947 годы
За что отбывал наказание: был обвинен в подготовке убийства Сергея Кирова
Где отбывал наказание: ЦКБ-29 в Москве, где его ассистентом был Сергей Королев
Над чем работал в заключении: подслушивающие устройства, беспилотные летательные аппараты. В заключении Термен разработал эндовибратор «Златоуст» — подслушивающее устройство без элементов питания и электроники. Именно оно было вмонтировано в деревянное панно в виде Большой печати США, подаренное в 1945 году приглашенному на празднование 20-летия пионерского лагеря «Артек» послу США Авереллу Гарриману. В его кабинете «Златоуст» провисел в течение восьми лет и был обнаружен только в 1952 году, а после представлен в ООН в качестве доказательства разведдеятельности СССР на территории США.
Чем известен: Лев Термен известен как изобретатель терменвокса. Принципы действия этого электромузыкального инструмента легли в основу многих других электронных музыкальных инструментов, а также использовались ученым при создании сигнализации, которой впоследствии были оборудованы Кремль и Эрмитаж. Во время жизни в США до заключения разработал системы сигнализаций для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.
Дальнейшая судьба: был реабилитирован в 1947 году, работал в закрытых конструкторских бюро в системе НКВД, затем в лаборатории Московской консерватории, где занимался разработкой новых электромузыкальных инструментов, и на физическом факультете МГУ. Умер в ноябре 1993 года.
Родился в 1900 году
Когда отбывал наказание: 1947–1951 годы
За что отбывал наказание: за измену Родине. Отправленный работать в Берлин Тимофеев-Ресовский отказался возвращаться в СССР во время войны, так как опасался репрессий. Продолжал научную работу в своей лаборатории практически до самого падения гитлеровского режима. Был задержан в 1945 году в Берлине и этапирован в Москву.
Где отбывал наказание: «Объект 0211» в Челябинской области (сегодня — закрытый город Снежинск), где проводились работы над созданием атомной бомбы
Над чем работал в заключении: изучал воздействие радиации на живые организмы
Чем известен: ученый-генетик получил известность благодаря своим исследованиям мутаций. Тимофеев-Ресовский заложил основу популяционной и радиационной генетики. В 1950 году был выдвинут на Нобелевскую премию по физиологии и медицине за работы по радиационной генетике, но, так как советские власти не ответили на запрос Швеции о том, жив ли он, в список номинантов внесен не был.
Дальнейшая судьба: в 1955 году с него была снята судимость. Подписал «Письмо трехсот» (обращение ученых с критикой научных взглядов и практической деятельности коммунистического куратора биологической науки в ССССР Трофима Лысенко). Заведовал отделом биофизики в Институте биологии УФ АН СССР в Свердловске, затем — отделом радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске. Умер в 1981 году.