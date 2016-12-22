Патент для НКВД: известные ученые и их изобретения, сделанные в «шарагах»

70 лет назад по обвинению в измене родине был арестован авиаконструктор Андрей Туполев. Приговоренный к 15 годам исправительно-трудовых лагерей, он отбывал наказание в ​КБ (конструкторское бюро) НКВД — ЦКБ-29 в Москве, которое прозвали туполевской шарагой.

«Шарашки», а позже и ​НИИ, и КБ тюремного типа, подчиненные НКВД, в которых работали заключенные ученые, инженеры и техники, получили широкое распространение в 1930-е годы, во время кампании массового террора против интеллигенции, получившей название «борьба с вредительством». В «шарашках» многие известные ученые отбывали наказание, разрабатывая военную и специальную технику под контролем НКВД. Именно в таких КБ были разработаны пикирующий бомбардировщик Пе-2 и фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2. Многие патенты того времени записывались на имя НКВД.

Жизнь одной из «шарашек» — спецтюрьмы в Марфино в Москве — описана в русской классической литературе: Александр Солженицын отбывал здесь срок и позже написал об этом роман «В круге первом».

Известные ученые, заключенные в «шарашки», их изобретения и дальнейшая судьба — в обзоре РБК.