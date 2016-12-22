Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур

Совладелица компании L‘Oreal, французская бизнесвумен Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни. Подробности ее смерти пока не раскрываются.
Беттанкур, чье состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, была самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций.
В 2010 году имя Беттанкур оказалось в центре политического скандала: появилась информация, что в 2007 году она передала €150 тыс. Эрику Верту, ставшему позднее министром бюджета и государственных счетов Франции. Верт выступал казначеем «Союза за народное движение», а деньги якобы должны были пойти на избирательную кампанию Николя Саркози (согласно французскому законодательству политики могут принимать не более €4,6 тыс. от частных лиц). Экс-президент стал фигурантом уголовного дела, которое в 2013 году закрыли.
Лилиан Беттанкур с мужем провожают британскую королеву Елизавету II в аэропорту Руана.
Вдова президента Франции Клод Помпиду, будущая первая леди Франции Бернадетт Ширак и Лилиан Беттанкур на показе Chanel. 30 января 1979 года.
Сенатор Андре Беттанкур с супругой Лилиан. Ноябрь 1988 года
Лилиан Беттанкур с мужем Андре. Ноябрь 2002 года
Принцесса Инаара Ага Хан, Лилиан Беттанкур и иорданская королева Рания. Сентябрь 2002 года
Европейские газеты с портретами президента Франции Николя Саркози и Лилиан Беттанкур, ставших героями скандала о незаконных пожертвованиях в предвыборные фонды. Июль 2010 года
Лилиан Беттанкур с мужем Андре, его дочерью и ее мужем у церкви в Париже на похоронах Клод Помпиду, вдовы экс-президента Франции. 6 июля 2007 года
Лилиан Беттанкур на церемонии вручения наград благотворительного Фонда Беттанкур — Шуэллер. Октябрь 2010 года