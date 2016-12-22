Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур

Совладелица компании L‘Oreal, французская бизнесвумен Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни. Подробности ее смерти пока не раскрываются.

Беттанкур, чье состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, была самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций.

В 2010 году имя Беттанкур оказалось в центре политического скандала: появилась информация, что в 2007 году она передала €150 тыс. Эрику Верту, ставшему позднее министром бюджета и государственных счетов Франции. Верт выступал казначеем «Союза за народное движение», а деньги якобы должны были пойти на избирательную кампанию Николя Саркози (согласно французскому законодательству политики могут принимать не более €4,6 тыс. от частных лиц). Экс-президент стал фигурантом уголовного дела, которое в 2013 году закрыли.

