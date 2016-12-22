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Транссибирский экспресс и кокосы: о чем мечтают главы государств
Политика, 17:48
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Транссибирский экспресс и кокосы: о чем мечтают главы государств

18 сентября на встрече с детьми канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. О каких мечтах рассказывали главы государств — в обзоре РБК.

Владимир Путин, президент России
Фото: Алексей Дружинин / «РИА Новости» / Reuters
В декабре 2016 года на встрече с работниками одного из предприятий в Челябинске Владимиру Путину задали вопрос о мечте. «Я хочу успешно завершить свою карьеру», — заявил президент. Отвечая на вопрос, есть ли у него хобби, которым бы он хотел заняться, президент признался, что очень любит путешествовать. «Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил», — посетовал Путин. По его словам, ему хотелось бы путешествовать по-другому, «посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности».
Петр Порошенко, президент Украины
Фото: Михаил Маркив / ИнА «Украинское фото»
О своих мечтах в 2015 году рассказал и президент Украины Петр Порошенко. «У меня есть мечта. Когда я не буду президентом, я хочу стать членом парламента — Европейского парламента, когда Украина будет членом Европейского союза. И я сделаю для этого все возможное», — заявил Порошенко в интервью Би-би-си.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС
Александр Лукашенко рассказал о своей мечте в декабре 2016 года во время посещения дома-интерната для инвалидов. «Да, есть — это $500 в среднем (средняя зарплата по стране). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», — заявил президент. Лукашенко подчеркнул, что для достижения этой цели предстоит приложить «колоссальные, неимоверные усилия». «Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся», — добавил он.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана
Фото: akorda.kz
В декабре 2016 года Нурсултан Назарбаев заявил, что мечтает о росте популярности электромобилей в Казахстане. «Машиностроение впервые начало развиваться в нашей стране. В Костанае сейчас электромобили производятся. Я мечтаю, чтобы весь Казахстан ездил на электромобилях скоро. Особенно в загрязненных городах, таких как Алматы и Усть-Каменогорск. По цене они будут доступны. Если полностью перейти на электромобили, мы сэкономим многократно, мы к этому приближаемся», — сказал Назарбаев.
Дональд Трамп, президент США
Фото: Win McNamee / Reuters
Сообщения о намерении Дональда Трампа провести военный парад в Вашингтоне появлялись неоднократно. 18 сентября на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном Трамп заявил, что на мысль о необходимости провести такое мероприятие его натолкнул летний визит в Париж, где американский президент наблюдал за парадом по случаю Дня взятия Бастилии. «Я был вашим гостем в День взятия Бастилии, и это был один из величайших парадов, что я когда-либо видел», — сказал он, обращаясь к Макрону. Американские СМИ ранее сообщали, что Трамп обсуждал с Пентагоном возможность участия военной техники в церемонии его инаугурации.
Барак Обама, экс-президент США
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В 2014 году тогдашний президент Соединенных Штатов Барак Обама в ходе общения с пользователями социальной сети Tumblr рассказал, что точно знает, чем займется после завершения своего президентского срока. «Я буду лежать где-нибудь на пляже и пить из кокоса», — заявил глава американского государства.
Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии
Фото: Stefano Rellandini / Reuters
Сильвио Берлускони, который являлся владельцем итальянского футбольного клуба «Милан», в феврале 2016 года заявил: «Моя мечта — полностью итальянский «Милан». «Сегодня у нас много молодых итальянцев в составе, в том числе Марио Балотелли, который немного не рассчитал с загаром, но все равно итальянец», — говорил экс-премьер Италии. В апреле 2017 года Берлускони завершил сделку по продаже клуба пулу китайских инвесторов за 740 млн. Пока мечта Берлускони далека от воплощения — в последнем матче серии А против «Удинезе» в основном составе «Милана» на поле вышли только пять итальянцев.
Милош Земан, президент Чехии
Фото: Damir Sagolj / Reuters
«У меня есть мечта. В долгосрочном будущем Российская Федерация будет членом Евросоюза. Если вам не нравится, думайте, что Евросоюз вступает в Российскую Федерацию. Но результат будет тот же самый. Это комплементарная экономика. С одной стороны — сырьевые ресурсы, с другой стороны — современные технологии. Комплементарность. Каждой из сторон необходима вторая часть этой экономики. Нужно создать такую экономику, при которой растет уровень развития всех государств. Вы знаете, что рост валового дохода России практически нулевой? Не из-за санкций, а из-за падающих цен на нефть и газ... Это моя долгосрочная мечта. А вторая мечта — совместная борьба с международным терроризмом», — рассказывал в 2015 году первый всенародно избранный президент Чехии Милош Земан.
Ангела Меркель, канцлер Германии
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

18 сентября 2017 года на встрече с детьми канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает о поездке по Транссибирской магистрали. «Когда-нибудь — по Скалистым горам (горная система на территории США и Канады. — РБК) и через Россию по Транссибирской магистрали», — сказала Меркель.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Барак Обама , Владимир Путин , Ангела Меркель , Дональд Трамп , президенты , мечты ...
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