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Прощание с Алексеем Баталовым. Фоторепортаж
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Прощание с Алексеем Баталовым. Фоторепортаж
Общество, 16:06
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Прощание с Алексеем Баталовым. Фоторепортаж

В Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Он скончался ​15 июня на 89-м году жизни

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Олег Яковлев / РБК
Валентина Терешкова и супруга актера ​Гитана Леонтенко
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Актер и режиссер Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова, работавшие с Баталовым над оскароносным фильмом «Москва слезам не верит»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Олег Яковлев / РБК
Певец Иосиф Кобзон во время церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Фото: Олег Яковлев / РБК
Предприниматель Михаил Куснирович (справа)
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Очередь из желающих проститься с артистом у Большого зала ЦДК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Актер Александр Панкратов-Черный
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Теги: мультимедиа , кино , Алексей Баталов
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