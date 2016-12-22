Прощание с Алексеем Баталовым. Фоторепортаж
Общество, 16:06
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Прощание с Алексеем Баталовым. Фоторепортаж
В Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Он скончался 15 июня на 89-м году жизни
Валентина Терешкова и супруга актера Гитана Леонтенко
Актер и режиссер Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова, работавшие с Баталовым над оскароносным фильмом «Москва слезам не верит»
Певец Иосиф Кобзон во время церемонии прощания с Алексеем Баталовым
Предприниматель Михаил Куснирович (справа)
Очередь из желающих проститься с артистом у Большого зала ЦДК
Актер Александр Панкратов-Черный