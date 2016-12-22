Холодное лето и красивые женщины: болельщики Кубка конфедераций о России

Дентар с сыном Даниэлем, болельщики сборной Камеруна

Я из Камеруна, но уже 16-й год живу в Москве и даже говорю по-русски. Москва — прекрасный город, мне тут очень нравится. Из российских футбольных команд знаю «Спартак» — это моя любимая команда, иногда смотрю их матчи по телевизору.

Я редко хожу на футбол, но сегодня не мог не прийти, чтобы поддержать сборную Камеруна. Вообще сегодня в нашей семье особенный день. Дело в том, что моя жена из Чили, у нас двое детей, и все мы, кроме нее, болеем за Камерун. Сомнений нет, мы победим со счетом 2:0.