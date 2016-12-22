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Холодное лето и красивые женщины: болельщики Кубка конфедераций о России
Кубок конфедераций, 19:20
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Холодное лето и красивые женщины: болельщики Кубка конфедераций о России

В воскресенье, 18 июня, на стадионе «Спартак» состоялся матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Камеруна. РБК поговорил с болельщиками перед началом игры об их впечатлениях, ожиданиях и прогнозах.

Дентар с сыном Даниэлем, болельщики сборной Камеруна
Фото: Олег Яковлев / РБК

Я из Камеруна, но уже 16-й год живу в Москве и даже говорю по-русски. Москва — прекрасный город, мне тут очень нравится. Из российских футбольных команд знаю «Спартак» — это моя любимая команда, иногда смотрю их матчи по телевизору.

Я редко хожу на футбол, но сегодня не мог не прийти, чтобы поддержать сборную Камеруна. Вообще сегодня в нашей семье особенный день. Дело в том, что моя жена из Чили, у нас двое детей, и все мы, кроме нее, болеем за Камерун. Сомнений нет, мы победим со счетом 2:0.

Кристиан, болельщик сборной Чили
Фото: Олег Яковлев / РБК

Я в первый раз в Москве, и этот город так отличается от Чили, откуда я родом. У вас совсем другая погода, летом так холодно, но при этом люди очень забавные, а женщины такие красивые. Я еще не успел посетить достопримечательности, мне кажется, что в Москве главная достопримечательность — это люди.

Билеты, дорога и прочее обошлись мне примерно в $2 тыс. ​Про сегодняшний матч скажу только одно: Чили — чемпион!

Принц Джеймс и Энди, болельщики сборной Камеруна
Фото: Олег Яковлев / РБК

Я давно живу в Москве, занимаюсь спортивным менеджментом, у меня здесь свое агентство. Мой друг Энди два дня назад приехал из Нигерии, чтобы поддержать сборную Камеруна на матче. На дорогу из Африки и билеты он потратил около €1900. Вчера вместе ходили на Красную площадь, он был в восторге.

От игры мы, конечно, ждем победы Камеруна. Думаем, что матч закончится со счетом 2:1 в нашу пользу.

Болельщик сборной Чили
Фото: Олег Яковлев / РБК

Я несколько лет живу в Москве и все время хожу на футбольные матчи. Сегодня особенный повод, так как я родился в Чили, неподалеку от Сантьяго, и пришел поддержать сборную. Знаю почти все российские футбольные команды: «Динамо», «Локомотив», «Спартак» ЦСКА. Совершенно уверен в исходе сегодняшней игры: Чили выиграет со счетом 2:0.

Джоэль, болельщик сборной Камеруна
Фото: Олег Яковлев / РБК

Я приехал сюда из Белгорода — там я живу и учусь. Мне очень нравится Москва — это очень красивый город с потрясающим метро. Из всех достопримечательностей мне нравится «Москва-Сити», но на Красной площади и в Кремле я тоже был.

У меня нет особенных прогнозов, но мне кажется, что Камерун должен победить, потому что Африка «хорошая», а Камерун — «король Африки».

Болельщики сборной Чили
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мы учимся в Москве и за время учебы посетили, кажется, все достопримечательности города. Сегодня приехали болеть за сборную Чили и надеемся, что счет будет 2:0, потому что команда Чили сильнее сборной Камеруна, ну, мы так думаем. Из российских команд слышали только про «Спартак».

Сингх Гуриндерджит
Фото: Олег Яковлев / РБК

Это первый мой футбольный матч, я раньше смотрел футбол, но никогда на него не ходил. Я ни за кого не болею, для меня это неважно, я пришел сюда за хорошей игрой.

Я живу в Москве последние дни, но тут далеко не в первый раз: приезжал сюда в 1991 году и ненадолго заезжал пару лет назад. Я считаю, что Россия — прекрасная страна для жизни и отличное место для работы.

Болельщики сборной Чили
Фото: Олег Яковлев / РБК

Это второй матч, который я посетил в России. На прошлой неделе я был на товарищеском матче Россия — Чили на «Арене ЦСКА», очень красивое место.

На этом стадионе я никогда не был. Как он называется, «Спартак»? Как футбольная команда? Кстати, я знаю еще несколько российских клубов — ЦСКА и «Ростов». Но я никогда не ходил смотреть их игру, просто слышал про них.

Я пришел сюда вместо со своей сестрой (на фото) — она недавно приехала из Чили, а я давно живу в Москве. Мы пришли поддержать сборную Чили — это моя любимая команда, очень хочу, чтобы она победила.

Автор: Анна Ким
Теги: мультимедиа , Москва , Камерун , Чили , Кубок конфедераций , "Открытие Арена"
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