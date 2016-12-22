Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве

Что происходит в Киеве у стен местного парламента — в обзоре РБК.
17 октября у здания Верховной Рады в Киеве прошла антикоррупционная акция протеста, в которой приняли участие более 2 тыс. человек. Они выступали за отмену депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание специального антикоррупционного суда.
К вечеру протестующие начали устанавливать палатки. Утром 18 октября в палаточном городке начала работать полевая кухня.
Киевская полиция, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, не будет сносить палатки. «Во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей», — сказал генпрокурор.
По словам одного из организаторов акции протеста, лидера партии «Движение новых сил», экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, акция будет продолжаться, пока власть не выполнит требования протестующих.