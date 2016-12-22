Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве

17 октября около Верховной Рады в Киеве состоялась акция протеста. Собравшиеся требовали отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать в стране антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство. Позднее они разбили у здания Рады палаточный лагерь.



Что происходит в Киеве у стен местного парламента — в обзоре РБК.

17 октября у здания Верховной Рады в Киеве прошла антикоррупционная акция протеста, в которой приняли участие более 2 тыс. человек. Они выступали за отмену депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание специального антикоррупционного суда. К вечеру протестующие начали устанавливать палатки. Утром 18 октября в палаточном городке начала работать полевая кухня. Киевская полиция, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, не будет сносить палатки. «Во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей», — сказал генпрокурор. По словам генпрокурора, власть «терпеливо делает все», чтобы люди использовали свое право на мирную акцию протеста. По словам одного из организаторов акции протеста, лидера партии «Движение новых сил», экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, акция будет продолжаться, пока власть не выполнит требования протестующих.

Для обеспечения безопасности в центре города находятся около 3,5 тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии. На некоторых улицах недалеко от здания Рады перекрыто движение. Накануне вечером произошли столкновения митингующих, устанавливающих палатки, с сотрудниками полиции. В палатках 18 октября остаются до 200 активистов. Требования протестующих в Раде должны обсудить в четверг, 19 октября.