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Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Фоторепортаж
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Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Фоторепортаж
Общество, 12:44
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Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым
В Центральном дома кинематографистов прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Он умер 15 октября 2017 года. ​Как прошла церемония прощания с актером — в фоторепортаже РБК.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября. Ему было 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
После смерти актера Следственный комитет России начал проверку действий медиков. Он умер, не дождавшись скорой помощи. 17 октября Минздрав Московской области по итогам служебной проверки заявил, что в действиях операторов системы 112 ведомство нарушений не нашло.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Актер Дмитрий Певцов на церемонии прощания 
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Дочь Дмитрия Марьянова Анфиса на церемонии прощания
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Актер Гоша Куценко на церемонии прощания
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Родные и близкие Дмитрия Марьянова на церемонии прощания
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Актера похоронят на Химкинском кладбище
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Актер Георгий Мартиросян (слева)
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Актер Александр Самойленко на церемонии прощания
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Актриса Ирина Апексимова на церемонии прощания

Теги: мультимедиа , Дмитрий Марьянов
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