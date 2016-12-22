Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Фоторепортаж
Общество, 12:44
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Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым
В Центральном дома кинематографистов прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Он умер 15 октября 2017 года. Как прошла церемония прощания с актером — в фоторепортаже РБК.
Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября. Ему было 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
После смерти актера Следственный комитет России начал проверку действий медиков. Он умер, не дождавшись скорой помощи. 17 октября Минздрав Московской области по итогам служебной проверки заявил, что в действиях операторов системы 112 ведомство нарушений не нашло.
Актер Дмитрий Певцов на церемонии прощания
Дочь Дмитрия Марьянова Анфиса на церемонии прощания
Актер Гоша Куценко на церемонии прощания
Родные и близкие Дмитрия Марьянова на церемонии прощания
Актера похоронят на Химкинском кладбище
Актер Георгий Мартиросян (слева)
Актер Александр Самойленко на церемонии прощания
Актриса Ирина Апексимова на церемонии прощания