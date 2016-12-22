Капитан Большого театра: памяти Зураба Соткилавы

В Москве 18 сентября в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР, оперный тенор Зураб Соткилава. Свою карьеру он начинал как футболист, в 1956 году стал капитаном молодежной сборной Грузии и выиграл первенство СССР, но из-за травмы оставил профессиональный спорт. С 1965 года Соткилава становится солистом Грузинского театра оперы и балета им. Палиашвили. Он стажировался в миланском оперном театре «Ла Скала», а в 1974 году был принят в труппу Большого театра, на сцене которого впервые выступил годом ранее в опере «Кармен». Соткилава также преподавал в московской консерватории. В 2015 году стало известно, что артист страдает онкологическим заболеванием. Соткилава — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, был также удостоен грузинской Государственной премии им. Шота Руставели и Государственной премии Грузинской ССР им. Палиашвили.

Сцена из оперы Отара Тактакишвили «Похищение луны». Арзакан (на первом плане) — Зураб Соткилава. 1977 год Народный артист СССР Зураб Соткилава в роли Радамеса. Сцена из оперы «Аида». 1980 год Зураб Соткилава в роли Василия Голицына во время генеральной репетиции оперы Мусоргского «Хованщина». Постановка Бориса Покровского и Мстислава Ростроповича на сцене Большого театра. 9 ноября 1995 года Владимир Путин награждает Зураба Соткилаву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Позднее Соткилава был награжден орденами III и II степеней Зураб Соткилава выступает на вручении премии «Пегаз — 2001» Зураб Соткилава выступает на концерте, посвященном памяти погибших в грузино-югоосетинском конфликте в августе 2008 года, в Большом зале Московской консерватории. Зураб Соткилава на церемонии вручения молодым вокалистам и ветеранам оперной сцены премий благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой», 2 июня 2016 года.