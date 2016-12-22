Лесные пожары в Португалии
Общество, 10:47
0
Лесные пожары в Португалии
В центральной Португалии в муниципалитете Педроган-Гранди в субботу, 17 июня, начался лесной пожар, жертвами которого, к утру следующего дня, стали уже 39 человек.
Причиной пожара Reuters называет высокую температуру (в субботу в некоторых районах страны она достигала 40 градусов), а также сильный ветер, что способствует распространению огня. К тушению огня привлечены более 600 пожарных.
Педроган-Гранди расположен в 150 км от Лиссабона.