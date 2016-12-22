Ирак начал штурм последнего подконтрольного ИГ района Мосула

Лесные пожары в Португалии

На Эльбрусе спасатели начали поиск альпиниста из США

Число погибших при лесных пожарах в Португалии превысило 40 человек

В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин

Двое пакистанских дипломатов пропали в Афганистане

Во Франции начался второй тур парламентских выборов

В Афганистане погибли двое полицейских при атаке боевиков на участок

Колумбийские повстанцы опровергли причастность к теракту в Боготе

Ковалев проиграл Уорду бой-реванш за три титула чемпиона мира по боксу

При полицейской погоне в центре Москвы произошло ДТП

При теракте в Каире погиб офицер полиции

В Японии обнаружили тела семи пропавших американских моряков

В США задержали трех подозреваемых в убийстве школьника из России

Бой за три титула чемпиона мира. Ковалев - Уорд. Как это было

В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек

Число погибших при теракте в столице Колумбии увеличилось до трех

В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв

Президент Венесуэлы обвинил Twitter в «фашизме»

В Бразилии при аварии туристического автобуса погибли 10 человек

ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром

Юнкер предложил провести общеевропейскую церемонию прощания с Колем

В Ростовской области задержали перевозившего детей нетрезвого водителя

В США при столкновении парома с причалом пострадали 18 человек

После протестов Мэй признала недостатки при первой помощи погорельцам

В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса

Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским судам

Во Франции разбился туристический самолет

Климкин предложил НАТО поучиться у Украины

СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях