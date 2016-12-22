Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,77 57,39 EUR Нал. 67,97 67,41 USD Бирж. 57,38 +0,06 EUR Бирж. 67,54 -0,05 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5626,00 -119,02 ММВБ 2092,57 -0,66% РТС 1146,62 -1,00% Brent 57,75 -0,29% DJIA 22977,84 +0,09% Nasdaq 6616,97 -0,11% FTSE 7516,17 -0,14%
Богатейшие американцы по версии Forbes. Фотогалерея
Лента новостей
Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве 21:08, Политика Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 тыс. пунктов 20:58, Финансы Процент без гарантии: что такое долевое страхование жизни 20:46, Деньги Новый глава «Россетей» предложил освободить компанию от уплаты дивидендов 20:45, Бизнес «Приукрасила резюме»: HR-специалисты комментируют неудачные собеседования 20:30, Спецпроект РБК PINK Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве 20:23, Политика СК проверит выделивших деньги Серебренникову сотрудников Минкультуры 20:12, Общество Богатейшие американцы по версии Forbes 20:08, Фотогалерея  Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой 19:58, Общество В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ 19:54, Общество Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России 19:53, Бизнес Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб. 19:47, Бизнес Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход страны имущества Захарченко 19:42, Политика Дуров выбрал юристов «Агоры» для защиты Telegram в деле против ФСБ 19:38, Общество Поддержка слева: как «советский» фестиваль стал мягкой силой Кремля 19:32, Мнение В Госдуме предложили приравнять венчание к браку 19:22, Общество Игорь Руденя: У производства теплообменников в области большой потенциал 19:08, Пресс-релизы Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии 19:05, Общество Совфед внес «Радио Свобода» и CNN в список потенциально нежелательных СМИ 19:03, Политика Чемезов рассказал о возврате полувагонов «УВЗ-Логистик» из аренды ФГК 18:58, Бизнес Сирийские курды объявили о полном освобождении Ракки от ИГ 18:50, Политика В Москве задержали травившего пассажиров таксиста 18:45, Общество Поклонская записала видеообращение к Юрию Чайке 18:40, Общество Forbes назвал 400 богатейших американцев 18:27, Бизнес В Турции при взрыве полицейского автобуса пострадали 12 человек 18:25, Общество Активисты начали ставить палатки около здания Верховной рады в Киеве 18:12, Общество Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры 18:11, Бизнес Соперником сборной России после аргентинцев и испанцев станут бразильцы 18:02, Спорт
Богатейшие американцы по версии Forbes. Фотогалерея
Бизнес, 20:08
0
Богатейшие американцы по версии Forbes

Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших американцев. 24-й раз подряд первую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние увеличилось на $8 млрд и составило $89 млрд. Порог для попадания в рейтинг в этом году был повышен до $2 млрд (годом раньше было достаточно $1,7 млрд) и стал рекордным, как и совокупное состояние членов списка — за год оно выросло с $2,4 трлн до $2,7 трлн.

Топ-10 богатейших людей США — в фотогалерее РБК.

Основатель Microsoft Билл Гейтс
Фото: Michele Limina / Bloomberg
Состояние: $89 млрд (+ $8 млрд)


 
Основатель и глава Amazon Джефф Безос
Фото: Matthew Staver / Bloomberg
Состояние: $81,5 млрд (+ $14,5 млрд)
 
Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Состояние: $78 млрд (+ $12,5 млрд)
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Фото: Brian Snyder / Reuters

Состояние: $71 млрд (+ $15,5 млрд)
 

Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон
Фото: Stephen Lam / Reuters

Состояние: $59 млрд (+ $9,7 млрд)

Совладелец и CEO компании Koch Industries Чарльз Кох
Фото: Patrick T. Fallon / The Washington Post via Getty Images

Состояние: $48,5 млрд (+ $6,5 млрд)

Совладелец компании Koch Industries Дэвид Кох
Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan via Getty Images

Состояние: $48,5 млрд (+ $6,5 млрд)

Владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг
Фото: Carolyn Kaster / AP

Состояние: $46,8 млрд (+ $1,8 млрд)

Сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Состояние: $44,6 млрд (+ $6,1 млрд)

Сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин
Фото: Ruben Sprich / Reuters

Состояние: $43,4 млрд (+ $5,9 млрд)

Теги: мультимедиа , Forbes
Главное
Совфед внес «Радио Свобода» и CNN в список потенциально нежелательных СМИ Политика
Материалы по теме
Forbes назвал 400 богатейших американцев Бизнес
Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку