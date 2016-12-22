Богатейшие американцы по версии Forbes

Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших американцев. 24-й раз подряд первую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние увеличилось на $8 млрд и составило $89 млрд. Порог для попадания в рейтинг в этом году был повышен до $2 млрд (годом раньше было достаточно $1,7 млрд) и стал рекордным, как и совокупное состояние членов списка — за год оно выросло с $2,4 трлн до $2,7 трлн.



Топ-10 богатейших людей США — в фотогалерее РБК.