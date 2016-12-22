Богатейшие американцы по версии Forbes. Фотогалерея
Бизнес, 20:08
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Богатейшие американцы по версии Forbes
Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших американцев. 24-й раз подряд первую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние увеличилось на $8 млрд и составило $89 млрд. Порог для попадания в рейтинг в этом году был повышен до $2 млрд (годом раньше было достаточно $1,7 млрд) и стал рекордным, как и совокупное состояние членов списка — за год оно выросло с $2,4 трлн до $2,7 трлн.
Топ-10 богатейших людей США — в фотогалерее РБК.
Основатель Microsoft Билл Гейтс
Состояние: $89 млрд (+ $8 млрд)
Основатель и глава Amazon Джефф Безос
Состояние: $81,5 млрд (+ $14,5 млрд)
Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт
Состояние: $78 млрд (+ $12,5 млрд)
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Состояние: $71 млрд (+ $15,5 млрд)
Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон
Состояние: $59 млрд (+ $9,7 млрд)
Совладелец и CEO компании Koch Industries Чарльз Кох
Состояние: $48,5 млрд (+ $6,5 млрд)
Совладелец компании Koch Industries Дэвид Кох
Состояние: $48,5 млрд (+ $6,5 млрд)
Владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг
Состояние: $46,8 млрд (+ $1,8 млрд)
Сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж
Состояние: $44,6 млрд (+ $6,1 млрд)
Сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин
Состояние: $43,4 млрд (+ $5,9 млрд)